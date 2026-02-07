Chợ xe máy cũ ảm đạm ngày cận Tết, tiểu thương tính 'bỏ nghề'

TPO - Trái ngược với cảnh tấp nập kẻ bán người mua thường thấy, "thủ phủ" xe máy cũ tại phố Chùa Hà dịp cận Tết Nguyên đán năm nay chìm trong không khí ảm đạm chưa từng có. Sức mua giảm sút, nỗi lo về định danh biển số, cùng xu hướng chuyển dịch sang xe điện đang khiến không ít dân buôn định hướng tìm công việc khác mưu sinh.
Dạo quanh một vòng chợ xe máy cũ tại phố Chùa Hà và khu vực lân cận như phố Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh trong chiều 7/2 (20 tháng Chạp), không khó để bắt gặp hình ảnh những người thợ sửa xe máy, tiểu thương và cò xe ngồi túm tụm uống trà, cắn hạt hướng dương để "giết thời gian" vì vắng khách.
“Mọi năm mua đắt một tí thì vẫn còn bán được, chứ năm nay rẻ cũng chả bán được. Nhiều anh em chán nản, tính đường bỏ nghề vì không trụ nổi qua cái Tết này", anh Tuấn ngán ngẩm nói.
Không chỉ vắng khách, giá trị của những chiếc xe máy xăng cũ cũng đang giảm mạnh. Những dòng xe từng giữ giá như Honda SH Mode hay Vespa giờ đây khiến dân buôn "méo mặt".
"Một nhà có ba cái xe máy xăng, giờ họ sẽ dần bán bớt một hai cái để mua xe điện. Người ta vẫn giữ xe máy để đi xa, nhưng xu hướng mua xe điện đi phố, nhất là khu vực trung tâm thì ngày càng nhiều", anh Hoàng (tiểu thương phố Chùa Hà) cho hay.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nước ta hiện có gần 70 triệu mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ đốt trong. TPHCM gần 9 triệu xe và Hà Nội "gánh" 6 triệu xe.
Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Chính Phủ xây dựng lộ trình kiểm định khí thải theo từng giai đoạn. Theo đó, tại Hà Nội và TPHCM, giai đoạn đầu trong khoảng 1 năm rưỡi sẽ tập trung kiểm định các xe sản xuất trước năm 2008; đây là nhóm phương tiện có mức phát thải cao. Giai đoạn 2 kéo dài khoảng 2 năm tiếp theo mở rộng sang các xe sản xuất trước năm 2017. Sau khoảng 3 năm rưỡi mới triển khai kiểm định toàn bộ xe đang hoạt động. Đối với các địa phương còn lại, giai đoạn đầu sẽ tập trung vào xe sản xuất trước năm 2017, sau đó mới mở rộng sang toàn bộ phương tiện theo lộ trình phù hợp.
Nếu Chính phủ thông qua, khoảng 1 năm rưỡi nữa TPHCM và Hà Nội sẽ chính thức siết khí thải xe máy.