Chở quá tải ‘bù’ tiền dầu xe, tài xế ngậm ngùi nhận phạt 11 triệu đồng

TPO - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đang điều tra, xác minh nhóm đối tượng dùng vật giống súng và dao kiếm để giải quyết tranh chấp đất đai, xảy ra trên địa bàn quận này.

TPO - Chiều nay (15/3), đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện vụ vận chuyển, buôn bán lậu thuốc hỗ trợ COVID-19 với số lượng lớn.

TPO - Ngày 15/3, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Hiệp Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ.