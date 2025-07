Chỗ đỗ xe - 'Điểm cộng vô hình' của bất động sản thương mại cao cấp

Giữa bối cảnh nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm không gian đỗ xe, dự án Vinhomes The Gallery (148 Giảng Võ, Hà Nội) với 4 tầng hầm liên thông, 1.544 chỗ đỗ ô tô không chỉ giải bài toán giao thông tĩnh mà còn định hình tiêu chuẩn mới cho bất động sản thương mại cao cấp, tạo lợi thế cạnh tranh chiến lược trong cuộc đua thu hút thương hiệu xa xỉ.

Chỗ đỗ xe - “điểm chạm” đầu tiên quyết định trải nghiệm

Bãi đỗ xe là điểm chạm đầu tiên và cũng là cuối cùng của hành trình mua sắm, ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng của khách hàng về thương hiệu. Một trải nghiệm đỗ xe suôn sẻ, thuận tiện sẽ gợi mở và lưu giữ tâm lý tích cực cho cả chuyến mua sắm; ngược lại, loay hoay tìm chỗ gửi xe hoặc phải đỗ ở nơi xa có thể khiến khách hàng cao cấp mất hứng thú ngay từ đầu. Bởi thế, nhiều thương hiệu lớn đang phải đau đầu với việc tìm vị trí tại trung tâm Hà Nội do rào cản thiếu chỗ đỗ xe.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại của Savills Hà Nội, cho biết sau dịch, các nhãn hàng quốc tế và nội địa trở nên khắt khe hơn khi tìm thuê mặt bằng. Thay vì chỉ tính toán vị trí trung tâm, hiện các thương hiệu còn phải cân nhắc liệu địa điểm có khu vực đỗ xe hay không, có bị ảnh hưởng bởi cấm đường giờ cao điểm không, hay có chỗ cho shipper dừng đỗ lấy hàng hay không…

“Những nơi có chỗ để xe thuận tiện cho khách đang được ưu tiên hơn hẳn. Rõ ràng, hạ tầng đỗ xe thuận lợi đã trở thành một tiêu chí sống còn để thu hút giới kinh doanh cao cấp lẫn khách hàng thượng lưu đến với khu phố mua sắm”, bà Minh nói.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Vinhomes The Gallery được xem là điểm sáng nổi bật trên thị trường. Nằm tại số 148 Giảng Võ - nơi “trái tim” Ba Đình lịch sử - Vinhomes The Gallery tiên phong mô hình thấp tầng thương mại có 4 tầng hầm đỗ xe liên thông riêng biệt. Tổng diện tích hầm lên tới 71.000 m2, cung cấp 1.544 chỗ đỗ ô tô. Tính trung bình, mỗi căn thấp tầng thương mại tại đây “sở hữu” tới 7,7 suất đỗ xe, một tỷ lệ có 1-0-2 trên thị trường nội đô hiện nay. Đây cũng là dự án thấp tầng thương mại đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội có 4 tầng hầm chung phục vụ đỗ xe.

Bên cạnh hệ thống hầm ngầm đồ sộ, vỉa hè trước 199 căn thấp tầng thương mại tại Vinhomes The Gallery được thiết kế rộng rãi, đường nội khu lớn, phân làn rõ ràng đảm bảo luồng giao thông thông suốt. Khách lái xe tới có thể dễ dàng gửi xe dưới hầm rồi tận hưởng dịch vụ mua sắm đẳng cấp mà không phải lo lắng về chỗ gửi “xế hộp”.

Thực tế, một trải nghiệm đỗ xe thuận tiện cũng khuyến khích khách hàng nán lại cửa hàng lâu hơn và quay trở lại thường xuyên hơn, nâng cao rõ rệt doanh số bán hàng cho chủ thương hiệu. Nhờ đó, những bất động sản thương mại sở hữu hạ tầng đỗ xe tốt như Vinhomes The Gallery sẽ có tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá vượt trội.

“Sân khấu” đẳng cấp dành cho các thương hiệu xa xỉ

Giữa một Hà Nội đang ngày càng thiếu hụt không gian thương mại cao cấp ở lõi trung tâm, Vinhomes The Gallery hiện lên như một ngoại lệ hiếm hoi: một “gallery sống động” dành riêng cho những thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, sức hút của Vinhomes The Gallery không dừng ở hạ tầng đỗ xe, mà còn lan tỏa mạnh mẽ nhờ vị trí độc tôn, thiết kế cảnh quan, kiến trúc và concept sản phẩm độc đáo, khác biệt.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Giảng Võ, Vinhomes The Gallery nắm giữ vị trí trung tâm bậc nhất của Hà Nội, tiếp giáp các tuyến phố huyết mạch và dễ dàng kết nối tới các khu vực lõi đô thị, như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Cấn, Kim Mã, Cát Linh, Trần Phú... Khu vực này từ lâu đã là trung tâm hành chính, ngoại giao, thương mại sôi động, nơi tập trung trụ sở cơ quan cấp cao, đại sứ quán, trung tâm hội nghị, khách sạn 5 sao và cộng đồng cư dân tinh hoa.

Lấy cảm hứng từ các khu phố thương mại biểu tượng của thế giới, gồm Ginza (Tokyo), SoHo (New York) và GUM (Moscow), ba khu Little Ginza, Little SoHo, Little GUM tại dự án đều sở hữu thiết kế mặt tiền rộng, vỉa hè riêng thoáng đãng, phố đi bộ nghệ thuật và không gian cảnh quan đa lớp, tạo nên “sàn diễn” lý tưởng để thương hiệu “kể chuyện” bằng chính không gian sang trọng của mình.

Cộng hưởng cùng kiến trúc cảnh quan đặc sắc và vị trí trung tâm, yếu tố tệp khách hàng cũng là bảo chứng cho sức hút dài hạn của Vinhomes The Gallery. Với cộng đồng cư dân tinh hoa, giới ngoại giao, doanh nhân và chuyên gia đông đảo bao quanh, các thương hiệu cao cấp có cơ hội tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu, xây dựng mối quan hệ bền vững thay vì phụ thuộc vào dòng khách vãng lai.

Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng khan hiếm quỹ đất thương mại cao cấp có hạ tầng tương xứng, Vinhomes The Gallery hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành “tọa độ vàng” trong bản đồ bán lẻ cao cấp Hà Nội. Đây không chỉ là “sân khấu” lý tưởng để thương hiệu xa xỉ hiện diện và thăng hoa, mà còn là tài sản đầu tư hiếm có, tích hợp cả yếu tố dòng tiền lẫn giá trị gia tăng bền vững trong tương lai.