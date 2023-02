Chính thức đóng huyết mạch ra vào TP Đà Lạt để cải tạo mở rộng

TPO - Đèo Prenn, huyết mạch ra vào TP Đà Lạt từ các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ chính thức tạm ngưng lưu thông từ ngày 6/2. Lực lượng chức năng đã dựng rào cản, cắm biển cấm lưu thông ở cả 2 đầu con đèo.

Ngày 6/2, Công an TP Đà Lạt cho biết từ hôm nay chính thức đóng đèo Prenn, giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai dự án cải tạo, mở rộng đèo với thời gian thi công gần 1 năm.

Công an TP Đà Lạt đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các cung đường ra vào thành phố theo các hướng khác.

Gần 1 tháng trước, chính quyền địa phương đã phát thông báo về việc sẽ tạm đóng đèo Prenn vào ngày 6/2 nhưng nhiều người vẫn chưa cập nhật thông tin này.

Trước tình hình đó, Cảnh sát giao thông phải túc trực ở hai đầu con đèo Prenn để chống ùn tắc giao thông, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh: Hướng dẫn các phương tiện quay đầu, lưu thông trên các tuyến đường khác để ra vào TP Đà Lạt.

Cụ thể, muốn vào TP Đà Lạt, các phương tiện sẽ từ cao tốc Liên Khương lên đèo Mimosa (gần song song với đèo Prenn). Mặt khác, xe cộ có thể rẽ phải qua hầm chui vào đường nối cao tốc với Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (đường Hoa Đỗ Quyên) - Hoa Phượng Tím - Trúc Lâm Yên Tử rồi theo Triệu Việt Vương vào thành phố. Tuy nhiên, đường này cấm xe tải.

Từ trung tâm TP Đà Lạt, muốn ra cao tốc Liên Khương hoặc Quốc lộ 20 (địa bàn huyện Đức Trọng), các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Riêng các phương tiện ra vào tổ dân phố 13 (phường 3) lưu thông theo đường Trúc Lâm Yên Tử; ra vào Tổ dân phố 18 (phường 3) đi theo đường Đống Đa.

Sở GTVT sẽ cấp phép vào đường cấm cho các phương tiện theo quy định trong thời gian đóng đèo, đồng thời thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường, sơn đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ và công tác đảm bảo giao thông tuyến đường từ cao tốc đến đập chính Hồ Tuyền Lâm (thuộc đường nội bộ trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).

Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có tổng kinh phí 552 tỷ đồng. Hiện bề rộng mặt đường của đèo Prenn là 7m và dài 7,4km. Sau khi cải tạo mặt đường được mở rộng thành 14m, quy mô 4 làn xe; có 4 điểm dừng chân, ngắm cảnh dọc đèo; tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn: Việc cắm mốc mở rộng đường; cưa hạ, di dời cây xanh, đặc biệt là hàng ngàn cây mai anh đào được trồng trong nhiều năm qua.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải di dời toàn bộ số cây mai anh đào trong phạm vi ranh giới mở đường. Quá trình thực hiện phải đảm bảo kỹ thuật để cây không bị chết; chăm bón, bảo quản tốt để trồng lại sau khi tuyến đường hoàn thành.

“Cũng có thể di dời một số cây thuộc diện tích đất giải tỏa mở rộng đèo Prenn sang trồng ở những nơi khác trong thành phố để phục vụ công tác chỉnh trang, làm đẹp đô thị”, ông Hiệp nói.