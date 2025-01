Chính phủ quyết định sân bay Bộ Công an; một tỷ phú Việt vừa rời xếp hạng thế giới

TPO - Gần triệu đồng một nải chuối xanh; ô tô nhập về Việt Nam bất ngờ giảm mạnh giáp Tết; ‘cháy’ hàng, hết sạch vé máy bay; Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú USD thế giới... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Thông tin mới về sân bay của Bộ Công an

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-203

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào quy hoạch theo trình tự rút gọn như đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải được giao khẩn trương lập bổ sung và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 Cảng hàng không Gia Bình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy trình, thủ tục và quy định để xem xét, bổ sung cảng cạn tại Cảng hàng không Gia Bình, bảo đảm đồng bộ với tiến độ triển khai Cảng hàng không Gia Bình.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cập nhật, bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất, Cảng hàng không Gia Bình có quy mô, cấp sân bay cấp 4E; công suất quy hoạch dự kiến là vận chuyển hành khách từ 1 - 3 triệu hành khách/năm (có dự phòng phát triển mở rộng đáp ứng công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm); vận chuyển hàng hóa từ 250.000 - 1.000.000 triệu tấn hàng hóa/năm (có dự phòng phát triển mở rộng đáp ứng công suất từ 1,5 đến 2 triệu tấn hàng hóa/năm).

Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú USD thế giới, ai vừa rời khỏi bảng xếp hạng?

Theo xếp hạng của Forbes, đến ngày 24/1 Việt Nam có 5 tỷ phú USD với tổng tài sản đạt 12,2 tỷ USD, giảm một tỷ phú so với bảng xếp hạng vào cuối năm 2024.

Theo Forbes, đến ngày 24/1, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) kiêm Tổng giám đốc VinFast (mã chứng khoán: VFS) - có tài sản trị giá 4,1 tỷ USD, không đổi so với cuối năm trước nhưng thứ hạng giảm từ 833 về vị trí 839 tỷ phú thế giới. Vào đầu năm 2024, tài sản của ông Vượng ở mức 4,6 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, phần lớn tỷ phú Việt ghi nhận tài sản giảm mạnh trong thời gian qua. Trong đó, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không VietJet (mã chứng khoán: VJC) - giảm từ mức 2,9 tỷ USD xuống 2,8 tỷ USD.

Tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - giảm từ 2,4 tỷ USD xuống 2,3 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank (mã chứng khoán: TCB) - cũng ghi nhận tài sản giảm từ 1,8 tỷ USD xuống 1,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Group (mã chứng khoán: MSN) - ghi nhận tài sản xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD và không còn nằm trong danh sách các tỷ phú USD do Forbes xếp hạng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Quang rời khỏi danh sách Forbes.

Gần triệu đồng một nải chuối xanh, khách vẫn xuống tiền

Khảo sát của PV Tiền Phong sáng 25/1 (tức 26 tháng Chạp), các chợ dân sinh ở Hà Nội đều đông khách mua sắm chuẩn bị cho mâm ngũ quả ngày Tết.

Tại khu chợ dân sinh phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, khung cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra từ sáng sớm. Một trong những mặt hàng đắt khách nhất là phật thủ và chuối nải.

Đặc biệt, giá chuối nải năm nay tăng đột biến, cao gấp nhiều lần năm trước khiến không ít khách hàng bất ngờ.

Cụ thể, mỗi nải chuối có giá từ 200.000 - 500.000 đồng tùy loại. Trong đó, những nải chuối bé nhất, có mẫu mã xấu cũng được bán với giá 200.000 đồng. Những nải chuối to, quả đều và đẹp nhất được bán với giá 500.000 đồng.

Tại chợ dân sinh trên đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, tiểu thương cho biết, chỉ trong sáng 26 Tết, quá nửa số chuối đã được bán hết. Trong đó, các nải chuối có số quả chẵn được bán theo cân, giá 60.000 đồng/kg. Các nải có số quả lẻ thì có giá sẵn từ 400.000 đồng - 950.000 đồng/nải. Nải đẹp nhất sạp này là nải chuối 33 quả to, đều giá 950.000 đồng.

Tại một số cửa hàng trên các phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cũng chuyển sang thành kho bán chuối nhân dịp Tết. Như tại phố Hàm Long, một nhà hàng được thuê thành nơi bán chuối. Hàng trăm nải chuối được bày bán tại đây. Giá trung bình một nải 2,5kg có giá khoảng 250 - 350.000 đồng.

Hết sạch vé máy bay, tàu xe 'căng như dây đàn'

Theo ông Trần Hoàng - Phó Giám đốc Công ty quản lý bến xe Hà Nội, tính đến ngày 14/1, đơn vị đã nhận được thông báo tăng giá vé xe dịp Tết Nguyên đán của 4 doanh nghiệp vận tải. Trong đó, tại bến xe Giáp Bát có 3 đơn vị tăng giá vé dịp Tết thêm 60%. Ví dụ tuyến Hà Nội - Gia Lai (xe 32 giường) tăng từ 650.000 đồng lên 1,04 triệu đồng/vé từ ngày 1/2-11/2/2025; tuyến Hà Nội - Đà Nẵng tăng từ 385.000 đồng/vé lên 616.000 đồng/vé từ ngày 29/1 - 13/2.

Ngoài các xe chặng Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh đã gần hết vé, thì chặng Hà Nội đi Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai… cũng có lượng khách đặt tăng nhanh. Bên cạnh giá vé tăng cao, một số nhà xe vẫn có tình trạng nhồi nhét khách cùng với đồ đạc. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn đổ xô đặt chỗ và các nhà xe liên tục thông báo hết vé.

Đối với tàu hỏa, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, tính đến ngày 15/1, tổng số vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã bán hơn 300.000 vé. Hiện tại, vé tàu Tết chủ yếu còn các chặng ngắn và số lượng còn rất ít. Thậm chí, một số người đi chặng ngắn phải trả phí đặt chỗ trước bằng khoảng 15% giá vé.

Năm nay, giá vé tàu Tết tăng từ 4-5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé tàu vào các ngày cao điểm từ 21/1-27/1, với hành khách đi giường nằm mềm trên tàu SE2 là khoảng 3,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,1 triệu đồng của năm trước. Đối với vé VIP trên khoang 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm chặng Sài Gòn - Hà Nội, với mức từ hơn 2,2 triệu đồng/vé.

Qua khảo sát của PV Tiền Phong,các chuyến bay từ TPHCM đi một số tỉnh miền Bắc, miền Trung của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways gần như đã kín ghế.

Cá biệt, trong chiều 22/1, hệ thống đặt vé máy bay online của Vietnam Airlines gần như bị nghẽn do lượng người truy cập lớn, hiện tại hãng hàng không quốc gia chỉ còn vé thương gia và phổ thông đặc biệt của một số chặng bay như TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Vinh. Đối với Vietjet, phần lớn các chặng bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong ngày 22-25/1 đều đã hết chỗ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), sau khi phân bổ số lượng cất - hạ cánh (slot), so với thời điểm ngày 10/1, thì các hãng HKVN đã bổ sung thêm gần 600 chuyến, với khoảng 134.800 ghế, trong giai đoạn từ 17/1-12/2.

Nóng hổi đổi tiền lì xì Tết

Các dịch vụ đổi tiền lẻ những ngày cận Tết Nguyên đán bùng nổ trên các "chợ mạng" zalo, facebook... với đầy đủ các mệnh giá, số lượng. Tại các nhóm này, bài đăng về nội dung đổi tiền lẻ có đến cả trăm bài viết mỗi ngày với đủ lời mời chào hấp dẫn như: “Tiền thật”, “tiền mới”, “giá rẻ nhất thị trường”, “tiền nguyên tem”... Theo đó, phí đổi tiền tăng từng ngày.

Cụ thể, cách đây khoảng 1 tuần, phí đổi 100 tờ 50.000 đồng khoảng 6,5% thì hôm nay đã lên 8%.

Với các mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng nguyên seri phí đổi là khoảng 3-3,5%; loại 100.000 đồng có mức phí khoảng 5-6%. Tương tự, với hàng lướt (tiền đã sử dụng nhưng vẫn còn mới), mệnh giá 100.000 đồng có độ mới khoảng 90% phí đổi là 0,7%/tệp và loại mới đạt 99% thì có mức phí là 2,5%/tệp.

Tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng có phí đổi dao động 10-25% tùy số lượng đổi. Riêng với mệnh giá 2.000 đồng thì mức phí lên đến 50%, nghĩa là muốn đổi 200.000 đồng khách hàng phải thanh toán đến 300.000 đồng.

Kể từ năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng chính sách hạn chế cấp tiền mới cho các ngân hàng, đặc biệt là các mệnh giá dưới 10.000 nhằm kiểm soát nguồn cung tiền mặt, giảm chi phí in ấn và hạn chế các hành vi lợi dụng đổi tiền trong dịp Tết.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, trong mấy năm qua việc hạn chế in tiền lẻ mới giúp ngân sách tiết kiệm được 3.500 tỷ đồng, do đó chủ trương của Ngân hàng Nhà nước đến nay vẫn là tiếp tục hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ.

Ô tô nhập về Việt Nam bất ngờ giảm mạnh giáp Tết

Dịp cuối năm thường là thời điểm thị trường ô tô diễn ra sôi động nhất. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 12/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam bất ngờ giảm mạnh, giảm gần 5.000 chiếc so với tháng trước đó.

Cụ thể lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 12/2024 đạt hơn 12.880 chiếc, giảm 27,9%.

Ô tô nguyên chiếc Việt Nam nhập khẩu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonexia với 5.685 chiếc, giảm 22,7%; từ Thái Lan hơn 3.620 chiếc, giảm 36% và nhập từ Trung Quốc với 2.780 chiếc, giảm 25,5%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt hơn 12.090 chiếc, chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong số ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 12, có 10.477 chiếc dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá 177 triệu USD, giảm 29,4% so với tháng trước. Loại ô tô này nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng ở TPHCM và TP Hải Phòng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cho biết, thông thường dịp cuối năm là thời điểm thị trường ô tô diễn ra sôi động nhất. Bởi đây là lúc người dân vừa nhận tiền thưởng, và mua xe để phục vụ đi chơi Tết. Tuy nhiên, năm nay thị trường ô tô lại thay đổi rõ nét.

"Hầu hết người dân có nhu cầu mua ô tô đều đã đặt hàng trong 3 tháng trước đó, từ tháng 9 đến tháng 11 để hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ. Lúc đó, doanh nghiệp đã tăng mạnh nhập khẩu nên thời điểm này thị trường ảm đạm cũng không khó hiểu", vị này cho hay.