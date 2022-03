'Chim sơn ca' Ngô Hương Diệp: Chạy bộ giúp tôi hát hay hơn

Ngô Hương Diệp là một trong những nghệ sĩ Opera hàng đầu của Việt Nam. Cô sinh ra trong một gia đình có bố làm nghệ thuật nên được dạy hát ngay từ khi mới lên 3 tuổi. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hương Diệp đã toả sáng rực rỡ và được ca ngợi là “chim sơn ca” của sân khấu học đường. Theo đuổi nghiệp hát, lựa chọn Học viện Âm nhạc Quốc gia sau đó như là con đường được định sẵn cho nữ nghệ sĩ sinh năm 1984.

Năm 2013, Hương Diệp trở thành người đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia được cử đi du học Thạc sĩ tại nước ngoài. Cô lựa chọn theo học ở Romania vì nơi đây là "trái tim" Opera của châu Âu và trở về nước với tấm bằng loại xuất sắc. Hiện tại, Hương Diệp đang là giảng viên thanh nhạc của hai trường danh tiếng là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Công việc bận rộn, vừa giảng dạy vừa biểu diễn, khiến Hương Diệp nhiều lúc quên đi cả việc chăm sóc sức khoẻ bản thân. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 có nhiều thời gian dành cho mình hơn. Cô được bạn bè động viên, “lôi kéo” và bắt đầu hướng đến các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ.

“Khi bắt đầu chạy bộ, tôi cảm thấy cơ thể rất nặng nề và mệt mỏi. Khi chạy cùng tập thể, thấy mọi người chạy phía trước, tôi cảm thấy mình không thể dừng lại được nên cứ thế cố gắng bám theo sau. Lâu dần mọi thứ thành quen, đôi chân ‘nặng như chì’ theo thời gian dần trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Lúc đó, tôi nhận ra rằng hóa ra bộ môn chạy bộ rất hay. Mỗi một buổi chạy là một lần thử thách giới hạn cho bản thân. Trên quãng đường đó, mình trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đấu tranh nội tâm, phải cố gắng và nỗ lực hoàn thành bài tập của mình, phải kiên trì để chiến thắng chính bản thân mình”, nữ nghệ sĩ Opera kể về những ngày đầu trở thành runner.

Sau gần một năm bén duyên với chạy bộ, Hương Diệp cảm thấy bản thân có nhiều sự thay đổi, theo hướng tích cực. "Mỗi ngày, tuỳ vào tính chất công việc, tôi sẽ sắp xếp thời gian chạy ở công viên gần nhà, vào buổi sáng hoặc chiều sau giờ làm. Chạy bộ giúp tôi có sức khoẻ, cơ thể thon gọn hơn. Nhờ chạy bộ, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ, yêu đời, tính cách nền nã hơn”.

Để có thể theo đuổi dòng nhạc Opera, mỗi nghệ sĩ đòi hỏi phải có chất giọng cao vút đặc biệt và một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vì thế, Hương Diệp luôn phải ý thức việc giữ gìn, bảo vệ giọng hát của mình. Chạy bộ không chỉ giúp nữ nghệ sỹ tăng cường sức khoẻ, mà còn giúp cô giữ được chất giọng hay hơn.

“Trước khi đến với chạy bộ, mỗi lần bị ốm, đơn giản chỉ là cảm cúm thôi cũng ảnh hưởng tới âm vực của giọng hát. Nhưng sau khi chạy bộ, cơ thể khoẻ khoắn hơn, tôi cũng ít ốm vặt hơn, nhờ đó giọng ‘ngọt hơn, hay hơn’", Hương Diệp tiết lộ.

Tiền Phong Marathon 2022 là giải đấu đầu tiên mà Hương Diệp tham gia, ở cự ly 10km. Giải đấu năm nay được tổ chức ở Côn Đảo - địa danh linh thiêng gắn với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Hương Diệp cho biết, cô luôn có cảm xúc đặc biệt mỗi lần đến với vùng đất Côn Đảo.

“Tôi đã từng đến Côn Đảo nhiều lần. Đây là hòn đảo đẹp, bầu không khí trong lành, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Con người nơi đây thân thiện, hiền hoà, dễ mến. Chưa có nơi nào mang lại cho tôi cảm giác cuộc sống yên bình, con người lương thiện như ở Côn Đảo.

Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, nơi nhiều thế hệ cha anh đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho dân tộc. Đến với nơi đây, khi đi thăm những khu di tích lịch sử, thắp nhang cho hàng ngàn liệt sĩ đã hy sinh, tôi luôn có cảm giác ‘nghẹn lại’, khó diễn tả thành lời. Tôi hiểu rằng mình đã quá may mắn. Mình phải có trách nhiệm sống tốt hơn nữa, để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước", Hương Diệp chia sẻ.