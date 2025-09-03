Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiến sĩ trẻ viết thư tay cảm ơn người dân, khép lại hành trình nhiệm vụ A80 đầy xúc động

Bảo Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Được sống trong những ngày lễ lớn của dân tộc, khoác lên mình màu áo thiêng liêng và góp phần vào một khoảnh khắc lịch sử - đó không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là vinh dự khó quên đối với những người trẻ tham gia nhiệm vụ A80. Từ thao trường đến đường phố Ba Đình, từ lời hô vang đội hình đến tiếng vỗ tay của nhân dân, mỗi khoảnh khắc đều in đậm dấu ấn trong trái tim nhiều người trẻ.

Sáng 30/4, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Chiến dịch A80) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng.

Khi những bước chân đều tăm tắp vang lên giữa lòng Thủ đô, từng khối diễu binh, diễu hành như nhịp trống hào khí, gợi nhắc về thời khắc mùa Thu 1945 - khi dân tộc Việt Nam chính thức bước sang trang sử mới với tuyên ngôn độc lập và khát vọng tự chủ.

542075050-1106181615051042-2229134365046597262-n.jpg
541747103-1106181818384355-9082109131188395416-n.jpg
bqh-1.jpg
bqh.jpg
Sáng 2/9, tại Khánh Hòa và Hà Nội, chương trình diễu binh, diễu hành đã được diễn ra trong không khí hào hùng và sự cổ vũ nhiệt liệt của người dân. Ảnh: VTV, Bùi Quốc Hoàng.

Với các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80, trong đó có rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, buổi lễ không chỉ là thời khắc lịch sử, mà còn là cái kết đầy cảm xúc cho hành trình tập luyện khắt khe, không ngại nắng gắt hay mưa dầm mà vẫn giữ nghiêm từng bước chân theo đúng điều lệnh.

Dư âm của A80 không chỉ để lại nơi thao trường, mà còn đọng lại trên những dòng chia sẻ vội trên Threads hay những lời nhắn viết vội đặt sau ô kính xe.

Chiến sĩ Khuất Quang Đạt (tài khoản Threads @xyam.gam) chia sẻ bản thân sẽ nhớ mãi giây phút được diễu binh, diễu hành trong tiếng hô hào của toàn thể nhân dân. Nam chiến sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người dân đã dành thời gian cổ vũ các khối diễu binh.

khuat-quang-dat-2.jpg
khuat-quang-dat-1.jpg
Những bức ảnh chụp vội nhưng không thể giấu được niềm hạnh phúc của cả chiến sĩ và nhân dân. Ảnh: @xyam.gam.

Chiến sĩ Hà Bảo Lâm (tài khoản Threads @hb_laam) không giấu được hạnh phúc khi khoác lên mình bộ quân phục của khối Nam Sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ký ức về một chiến dịch A80 hào hùng sẽ là một kỉ niệm thật đẹp trong tuổi trẻ của nam chiến sĩ.

ha-bao-lam-2.jpg
ha-bao-lam-1.jpg
Ký ức về một chiến dịch A80 hào hùng sẽ là một kỉ niệm thật đẹp trong tuổi trẻ của nam chiến sĩ. Ảnh: @hb_laam.

Nữ chiến sĩ Thu Hoài (tài khoản Threads @hoai.205_) chia sẻ ảnh chụp quà tặng, thư tay mà người dân đã dành tặng cho khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.

thu-hoai-2.jpg
thu-hoai-1.jpg
Những dòng thư tay chân thành đã khiến Thu Hoài vô cùng xúc động. Ảnh: @hoai.205_

Trực tiếp trên các chuyến xe rời trung tâm Thủ đô để về nơi tập kết, nhiều chiến sĩ cũng đã để lại lời nhắn gửi vô cùng đáng yêu, như một cách để tri ân nhân dân, những người đã khiến cho hành trình A80 của các chiến sĩ thêm phần đáng nhớ.

540507287-3807702092855167-9003426311453708713-n.jpg
541770205-3807702036188506-8252162808492670823-n.jpg
541426975-3807702056188504-5969844050311891267-n.jpg
541745187-3807702062855170-5030865970845794487-n.jpg
541675297-3807702099521833-4939143243821711686-n.jpg
540955094-3807702032855173-4994544655048374026-n.jpg

Không cần đến những mỹ từ lớn lao, người trẻ hôm nay đang kể câu chuyện yêu nước theo cách giản dị nhất: bằng sự nghiêm túc trong từng bước chân diễu hành, bằng lời cảm ơn viết tay dán sau ô cửa kính, bằng những bức ảnh lặng lẽ ghi lại ánh mắt đồng đội, và cả những lời hứa âm thầm gửi về quê hương từ sâu trong trái tim.
Đó là tinh thần của một thế hệ biết tự hào một cách văn minh, yêu nước một cách thầm lặng nhưng sâu sắc, và sống trọn từng khoảnh khắc trong hành trình góp mặt vào những thời khắc thiêng liêng của đất nước.

1464-cover.jpg
Bảo Ngọc
#Chiến dịch A80 #Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #Diễu binh diễu hành quốc khánh Việt Nam #Tinh thần yêu nước Việt Nam #Hành trình giữ gìn ký ức dân tộc #Truyền thống lịch sử Việt Nam #Công tác cổ vũ và tri ân nhân dân #Ý nghĩa ngày lễ độc lập Việt Nam

Xem thêm

