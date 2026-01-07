Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chiến dịch của Mỹ gây thương vong nặng nề, Venezuela tuyên bố quốc tang

Minh Hạnh

TPO - Theo tờ Washington Post, chính quyền Mỹ tin rằng khoảng 75 người, bao gồm cả thường dân, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

image-22.jpg
Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xuống đường sau vụ tấn công của Mỹ. (Ảnh: AP)

Một nguồn tin của Washington Post cho biết, “ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công lúc rạng sáng 3/1”. Một nguồn tin khác tiết lộ, con số thương vong là khoảng 75 đến 80 người. Trong số những người thiệt mạng, có cả lực lượng an ninh Venezuela, Cuba và thường dân.

Ngày 7/1, Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ các quân nhân và thường dân thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ.

"Hãy tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta trong cuộc tấn công quân sự do Chính phủ Mỹ thực hiện ngày 3/1”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nói.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận đã có 32 người Cuba hy sinh khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela và vợ ông. Cuba cũng đã tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng nhớ những người hy sinh.

Về phía Mỹ, đài truyền hình Fox News đưa tin đã có 7 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch quân sự ở Venezuela. Năm binh sĩ đã trở lại làm nhiệm vụ và 2 người vẫn đang hồi phục.

Minh Hạnh
Tass, Washington Post
#Mỹ #Venezuela #quốc tang #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro #Cuba

Xem thêm

Cùng chuyên mục