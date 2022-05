Chia sẻ định hướng phát triển của Việt Nam tại Diễn đàn kinh tế thế giới

TPO - Chiều 24/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell.

TPO - Chính phủ Nhật không có ý định tham gia liên minh an ninh ba bên mà Mỹ, Úc và Anh lập ra, với tên gọi AUKUS. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định như vậy trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh của "Bộ tứ" tại Tokyo ngày 24/5.

TPO - Ngày 24/5, lãnh đạo 4 quốc gia thuộc "Bộ tứ" khẳng định sẽ làm việc cùng nhau để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do, đồng thời chống biến đổi khí hậu.

TPO - Hãng tin CGTN ngày 23/5 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liều mình leo lên “chuồng cọp” của căn hộ tầng 6 để cứu một bé gái đang mắc kẹt. Vụ việc xảy ra ở Sóc Châu (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Người đàn ông trong video – tên An Peng – đã được cư dân mạng ca ngợi là anh hùng. Bé gái sau khi được cứu may mắn không bị thương, cha mẹ của bé đã bị phạt vì không đảm bảo an toàn cho con nhỏ.