Chi Pu quảng bá văn hóa Việt Nam ở game show Trung Quốc

TPO - Nhạc Việt, áo dài, bánh cốm và chuyến du lịch khám phá Việt Nam là những món quà đặc biệt mà Chi Pu mang đến giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế tại show “Đạp gió 2023”.

Trong tập First Look của chương trình Đạp gió 2023 vừa được công bố, các thành viên gặp gỡ thân mật và tặng quà cho nhau. Dưới sự dẫn dắt của Ella (S.H.E), từng nghệ sĩ được mời lên sân khấu và trên màn hình sẽ xuất hiện câu hỏi về nghệ sĩ này.

Các "tỷ tỷ" ngồi bên dưới sẽ giơ bảng để giành quyền trả lời, người được chọn trả lời có đáp án đúng sẽ nhận món quà mà nghệ sĩ này chuẩn bị từ trước.

Chi Pu chọn Amber là người trả lời và Amber đã trả lời đúng. Cô nhận được món quà của Chi Pu gồm một chiếc áo dài truyền thống và chuyến du lịch cho 2 người đến Việt Nam. "Đây là áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam", Chi Pu tự hào giới thiệu khi trao quà cho Amber.

Khi nhận món quà, Amber không giấu được phấn khích chạy một vòng quanh sân khấu. Chi Pu hy vọng Amber sang Việt Nam du lịch trong thời gian sớm nhất và mặc áo dài để chụp ảnh. Nữ ca sĩ sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Amber cùng bạn bè khi đến Việt Nam.

Ê-kíp của nữ ca sĩ 9X cho biết Đạp gió 2023 mang tính giao lưu văn hóa nên bên cạnh nỗ lực mang đến những màn trình diễn ấn tượng, Chi Pu ưu tiên việc làm thế nào để màu sắc Việt xuất hiện nhiều nhất có thể trên một sân khấu có bạn bè quốc tế tham gia, được khán giả nhiều quốc gia theo dõi.

"Sân khấu solo đầu tiên hoàn toàn do phía nghệ sĩ cùng ê-kíp chuẩn bị. Mỗi nghệ sĩ chỉ có 1 phút 30 giây cho màn trình diễn tự túc về mọi mặt từ âm nhạc, trang phục đến ý tưởng thể hiện trên sân khấu. Không vũ công, không visual led hỗ trợ, không đạo cụ hay dàn dựng sân khấu là những yêu cầu khắt khe từ nhà sản xuất. Điều này tạo nên rất nhiều hạn chế về mặt biểu diễn. Chúng tôi nhất trí chọn một bản nhạc Việt”, anh Hữu Anh - quản lý của Chi Pu nói.

Bản phối mới của Đóa hoa hồng do Hino sản xuất cũng đậm chất Việt Nam khi đưa vào nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, đàn tranh, sáo mèo, sáo nhị.

Trước đó, ngay ngày đầu gặp gỡ các nghệ sĩ trong chương trình, Chi Pu mang cốm tươi cùng bánh cốm để mời mọi người và làm quà tặng các thành viên tham gia chương trình.

Tập 2 của Đạp gió 2023 được lên sóng vào 11h ngày 13/5 và 14/5.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (tên tiếng Anh: “Sisters who make waves”) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao. Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ… tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới. Lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2020, chương trình trải qua 3 mùa phát sóng và vừa lên sóng mùa thứ 4 vào ngày 5/5 với tên gọi mới là Đạp gió. Chi Pu và 32 nữ nghệ sĩ đa lĩnh vực tham gia Đạp gió 2023, bao gồm Ella Trần Gia Hoa (nhóm S.H.E.), Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Ngô Thiến, Trương Gia Nghê, Cung Lâm Na, Triệu Lệ Na, Mai Mizuhashi (nghệ danh MARiA - Nhật Bản), Hứa Tĩnh Vận, Annie Lowdermilk (Mỹ), Amber (cựu thành viên nhóm f(x) - Mỹ), Cù Dĩnh, Chu Châu, Lý Sa Mân Tử, Gina Alice (Đức), Lư Tĩnh San, Lưu Tích Quân, Lý Thái Hoa, Trần Ý Hàm, Từ Hoài Ngọc (Yuki Hsu), A-Lin Hoàng Lệ Linh, Vương Giai Vũ, Lưu Nhã Sắt, Tạ Na, Ngô Ưu, Tăng Khả Ny, Kylie (Nga), Uông Tiểu Mẫn, Tôn Duyệt, Choo Ja Hyun (Hàn Quốc), Tạ Hân, Trần Băng.