Chị em 'máu' hơn trong lĩnh vực thầm kín

TP - Khác với cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng do các nhà báo uy tín toàn cầu bỏ phiếu, thì giải thưởng The Best của FIFA do HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia khắp thế giới bầu chọn. FIFA lựa chọn các đề cử lần này dựa theo thành tích từ tháng 8/2021 đến hết tháng 12/2022.