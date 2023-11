'Chị đẹp' tập 2: Diva Hồng Nhung không thích bị chấm điểm

TPO - Các chị đẹp cống hiến nhiều màn biểu diễn ấn tượng trong đêm thi thứ hai, tuy nhiên điểm số từ ban cố vấn cho thấy sự khắt khe hơn. Trang Pháp có vẻ hợp gu chương trình nhất khi thể hiện nhiều năng lực từ sáng tác, chơi nhạc tới vũ đạo. Điểm số của cô ngang với chị đại Hồng Nhung.

Cú ngã sõng soài độc lạ

Mở đầu số hai Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là phần thi của Trang Pháp. Trước khi lên sân khấu cô chạy đến chỗ Mỹ Linh, Lệ Quyên để xin vía (bằng cách đập tay) để hát hay, xin luôn Thanh Ngọc khi đó đang ngồi bên Lệ Quyên.

Trang Pháp khởi nghiệp như một hotgirl. Lần này lên sân khấu cô đem theo cây đàn đầu đời được mẹ mua tặng cách đây 22 năm. Mặc dù phụ huynh không thực sự ủng hộ việc cô đi theo âm nhạc nhưng vẫn tạo điều kiện cho Trang học nhạc đầy đủ. Cô biết ơn bố mẹ về điều này.

Đàn hát một sáng tác riêng, Trang Pháp có màn thể hiện vũ đạo điêu luyện và độc lạ với màn ngã sõng soài trên sân khấu ngay lập tức tạo thành xu thế. Khi trở lại phòng chờ đến lượt Thanh Ngọc và Mỹ Linh “xin vía” vũ đạo của cô.

Kết quả Trang Pháp được ban cố vấn chấm làm trưởng nhóm với số điểm 88 ngang bằng các chị đẹp chỉ đứng yên hát là Thu Phương và Lệ Quyên.

Tuần qua cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao về việc Thu Phương tuổi đời tuổi nghề chỉ kém Hồng Nhung vậy mà lại không có màn xuất hiện sau cùng ấn tượng chiếm spotlight so với bộ ba Hồng Nhung, Mỹ Linh và Lệ Quyên. Tuy nhiên phần trình diễn của Thu Phương cũng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả do mạnh dạn chọn bài mới và lên nốt cao đột biến so với bản thân.

Hồng Nhung cưa sừng làm nghé

Hồng Nhung có cách gây ấn tượng riêng khi là người đầu tiên chọn hát tiếng Anh ca khúc kinh điển Fly me to the moon. Chị thu hút ngay từ phần vocal đầu bài theo phong cách Celtic. Bản phối màu sắc điện tử đem lại cho bài hát vẻ hiện đại, công nghiệp. Bài hát giúp Hồng Nhung lan tỏa thông điệp lạc quan, yêu cuộc sống.

Trong khi giao lưu, chị Bống hết giả giọng thiếu nhi tới giọng miền Nam và nhắc mọi người gọi mình là “chị đẹp 9X”. Hồng Nhung cũng tỏ ra quan tâm đến việc chấm điểm nên hỏi Mỹ Linh, được trấn an rằng chỉ có ai ứng cử trưởng nhóm mới bị chấm khiến Hồng Nhung an tâm phần nào. Nhưng cuối cùng ai cũng bị chấm cả.

Hồng Nhung tự trào: “Từ hồi 15 tuổi đến giờ chị mới lại được chấm điểm nữa đấy!”.

Có thể thấy những nhân tố như Trang Pháp được ban cố vấn tin tưởng và đánh giá cao, coi như người cầm trịch cuộc chơi đòi hỏi các chị đẹp có bao nhiêu năng lực phải bung ra hết, nếu không phải có giọng hát và danh tiếng kèm uy lực như Thu Phương hay Lệ Quyên.

Diệu Nhi tiếp tục gây cười bằng màn thể hiện lố bịch sự đam mê quyền lực của bản thân. Cô kêu gọi các chị đẹp khác bình chọn cho mình trong khi bản thân không bình chọn ai hòng đoạt vị trí trưởng nhóm. “Các chị không cần xem em biểu diễn, chỉ cần bình chọn cho em là được,” Nhi tuyên bố.

Gặp ban cố vấn, Nhi tiếp tục bày tỏ khao khát danh vị của bản thân. Có vẻ như Nhi hơi sai lầm khi đứng yên và hát tình ca với chất giọng thiếu cảm xúc. Kết cục cô gần đội sổ với 78 điểm.

Lạ cái là Nhi lại bằng điểm với Vân Hugo - người lộ ra có giọng nữ trung với âm sắc đẹp và đặc biệt cảm xúc. Vân Hugo hoàn toàn có thể khởi nghiệp ca sĩ luôn. Cô thể hiện vũ đạo và thần thái trên sân khấu khá tốt mặc dù thú nhận “nhìn thấy sân khấu như nhìn thấy ma”. Cách nhìn nhận của ban cố vấn thực sự lạ trong trường hợp này.

Diễn viên Tú Vi cũng gây bất ngờ với chất giọng trong trẻo và truyền cảm, thừa sức để đóng phim ca nhạc. Cô không vận dụng vũ đạo và được 83 điểm - bằng với Đoan Trang thể hiện toàn vũ đạo mà nhịn hát.

Một trường hợp “cố tình” gây bất ngờ là Hương Ly - người được chương trình giới thiệu là doanh nhân. Khi mới gặp, Đoan Trang còn hỏi Ly là ai mà cô chưa biết. Ly nói sơ sơ về bản thân chỉ biết đánh chút đàn. Ai dè cô từng được đào tạo chuyên nghiệp về tỳ bà, lên sân khấu lại thể hiện khả năng đánh trống.

Hương Ly lựa chọn một ca khúc có màu ngũ cung khá phù hợp với e giọng bolero của bản thân. Dù thể hiện nhiều kỹ năng hơn hẳn mặt bằng chung song điểm số của Hương Ly cũng chỉ bằng với Tú Vi.

Phương Vy thể hiện sự khéo léo và tinh tế khi tận dụng tay áo để “múa cờ” khiến các chị đẹp phải trầm trồ. MLee cũng gây ấn tượng bằng trang phục và cả màn rap bằng giọng Huế. Thái Trinh tạo hình ảnh vừa ngọt ngào vừa cá tính khi thể hiện Trước khi em tồn tại (Vũ Đinh Trọng Thắng) nhưng bị ban cố vấn chê không có cao trào. Song cô cũng được nhận định sẽ là nhân tố mà đội nào cũng mong muốn.

H’Hen Niê là giọng ca tay ngang cao điểm nhất. Trong phòng chờ cô tiếp tục bộc lộ khiếu hài hước độc lạ. Khi Hoàng Oanh tuyên bố tặng bài hát này cho những người đang và sẽ làm mẹ thì H’Hen nói luôn: “Không tặng cho người cô đơn thì thôi tôi đi về”. Cô cũng khích lệ Tú Vi bằng câu: “Phải biểu diễn tốt em mới qua ăn bún”.