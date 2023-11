'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' có đang ưu ái các chị đại Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lệ Quyên

TPO - Số điểm đánh giá của giám khảo dành cho các chị đẹp khiến khán giả không bằng lòng. Một số người cho rằng chương trình quá ưu ái các ca sĩ kỳ cựu như Hồng Nhung, Lệ Quyên… và thiếu công tâm với những sân khấu chỉn chu đúng với tiêu chí của show.

Quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt và mua bản quyền từ chương trình hot của Trung Quốc, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây tiếng vang từ tập đầu lên sóng. Trải qua hai vòng đấu, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn từ những ca sĩ chuyên nghiệp đến diễn viên, người mẫu, hoa hậu.

Một số yếu điểm lộ diện khiến người xem không mấy hài lòng, nhất là khi đặt cạnh bản gốc của Trung Quốc. Không ít khán giả đặt câu hỏi, liệu chương trình có đang quá ưu ái cho những ca sĩ kỳ cựu như Lệ Quyên, Thu Phương, diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, mà bỏ quên đi tiêu chí chấm điểm của nghệ sĩ.

Điểm số cho các chị đẹp bị khán giả la ó “không công bằng”

Là những người có tuổi nghề cao, lại là giọng ca nội lực của nhạc Việt, không khó để những Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên có những tiết mục khoe giọng thu hút. Ở tập 1, Thu Phương thể hiện mashup Xin lỗi - Lần cuối. Với Lệ Quyên, cô chọn dòng nhạc sở trường, khoe giọng ngọt ngào, nội lực – Nếu em được lựa chọn. “Chị đại” có màn trình diễn trong tập hai gọi tên Hồng Nhung. Diva thể hiện ca khúc Fly me to the moon (In other words) với màu giọng đặc trưng. Cả ba đều là những người dẫn đầu với đồng số điểm 88.

Sân khấu của ba ca sĩ trên đơn thuần tập trung vào giọng hát, theo đánh giá của nhiều khán giả, phần thể hiện của Hồng Nhung và Lệ Quyên không đột phá và đặc sắc để có thể nhận điểm số cao nhất. Trong khi đó, một số sân khấu do các nghệ sĩ khác trình bày, hội tủ đầy đủ yếu tố giải trí, từ hát, nhảy, dàn dựng sân khấu nhưng nhận về số điểm thấp hơn dự kiến.

Mlee được khán giả nhận xét có màn trình diễn hay, cô hát và rap ca khúc Cá cắn câu, sân khấu bắt mắt nhưng chỉ nhận được 80 điểm, đứng gần chót bảng xếp hạng. Sân khấu của MC Hoàng Oanh xếp cuối với 76 điểm, nhiều bình luận nói cô xứng đáng có điểm cao hơn.

“Phần chấm điểm của ban giám khảo không công bằng. Phần thi của Hoàng Oanh và Mlee xứng đáng được điểm cao hơn chứ không phải thấp lè tè như vậy”, “Mlee trình diễn tốt như vậy mà cho điểm thấp quá. Giọng hát không xuất sắc nhưng xét cả tiết mục vẫn xứng đáng cao điểm”, “Không hiểu sau sân khấu Mlee điểm thấp, chương trình này ai tuổi nghề cao là điểm cao hơn chăng? Có thể sân khấu trực tiếp cô ấy live không tốt nhưng lên sóng vẫn xứng đáng cỡ 85 điểm”, “Hồng Nhung và Lệ Quyên chọn bài chán, chỉ đứng im hát không có gì mới mẻ nhưng điểm vẫn cao chót vót. Nên đổi tên thành ‘Diva đạp gió rẽ sóng’ thì hơn”… Các ý kiến đánh giá của cư dân mạng để lại.

Sau hai tập, Trang Pháp, Thanh Ngọc, Phương Vy, Mlee nhận được nhiều lời khen ngợi vì có sân khấu đầu tư hình ảnh, vũ đạo, giọng hát… đáp ứng các yếu tố giải trí, phù hợp với tiêu chí của chương trình. Ngoại trừ Mlee có điểm số không như mong đợi, ba cái tên còn lại đều đang có điểm số khá khả quan so trên bảng xếp hạng.

Vì sao khán giả phản ứng với cách cho điểm của ban giám khảo?

Nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Việt hứa hẹn đi theo mô típ bản gốc của Trung Quốc, nhưng cách chấm điểm lại khiến người xem cảm thấy chưa thỏa đáng khi điểm cao hầu hết đều thuộc về những ca sĩ kỳ cựu.

Thực tế, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không phải là show đọ giọng hát giữa các ca sĩ, mà là chương trình truyền hình thực tế quy tụ những nghệ sĩ nữ hoạt động khắp mọi ngành nghề trong lĩnh vực giải trí. Kết quả cuối cùng của show là tìm ra 7 gương mặt, tụ thành nhóm nhạc nữ thần tượng. Vì thế người xem cần hiểu rõ tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo với thí sinh bởi không phải ai cũng có giọng hát hay. Quan trọng là sự công tâm, đúng với tiêu chí của nhóm nhạc nữ giải trí.

“Không hiểu ban giám khảo chấm điểm theo tiêu chí gì, tiêu chuẩn để chọn nhóm nhạc nữ thần tượng nhưng chấm theo tiêu chí ca sĩ”, “Nhiều sân khấu hội tụ đủ giọng hát, nhảy… điểm lại thấp tẹt so với người chỉ đứng hát không có gì đặc sắc. Tôi chọn Trang Pháp, Thanh Ngọc, Phương Vy, Lynk Lee, Mlee, Đoan Trang xứng đáng lọt vào top vì hợp tiêu chí chương trình bản Trung nhất”… một số ý kiến cho hay.