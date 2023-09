Chèo SUP ngắm cảnh cực 'chill' trên biển Nha Trang

TPO - Nhiều du khách đến với phố biển Nha Trang không khỏi thích thú với trải nghiệm chèo SUP ra giữa biển để ngắm bình minh hay hoàng hôn cực “chill”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết : C hèo SUP là loại hình sản phẩm du lịch đa dạng ở địa phương và được cho phép hoạt động, thu hút người dân và du khách. Sở cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị cho thuê SUP theo dõi đảm bảo an toàn cho du khách. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đưa ra nhiều hoạt động và đảm bảo an toàn cho du khách.