‘Chạy nước rút’ hoàn thành tuyến chính cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước Tết

Công Hoan
Huỳnh Thuỷ
TPO - Chủ đầu tư cam kết bám sát hiện trường, đẩy nhanh thi công để hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước ngày 14/2/2026, phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 6/12, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột.

tienphong-1-4844.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), Dự án thành phần 3 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 48km, với tổng mức đầu tư 6.165 tỷ đồng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính cao tốc đã hoàn thành 100%, song một số tuyến nhánh tại xã Vụ Bổn và Ea Knuếc vẫn còn vướng mắc.

Giá trị thi công đạt khoảng 3.527/4.237 tỷ đồng (khoảng 82%), chậm hơn giá trị hợp đồng khoảng 694 tỷ đồng chủ đầu tư đề xuất mốc hoàn thành ngày 19/12/2025, trong đó thông xe kỹ thuật toàn tuyến 48 km và nghiệm thu, đưa vào khai thác trước mắt 21 km. Dù thời tiết tháng 12 mưa nhiều, đơn vị cam kết bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu và phấn đấu bàn giao tuyến chính trước 14/2/2026 (trước Tết Nguyên đán).

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư cho biết giá trị thi công đạt gần 930 tỷ đồng (khoảng 98%), còn khoảng 15 tỷ đồng chưa thực hiện, chủ yếu tại các nút giao và hạng mục an toàn giao thông.

Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết khi thời tiết thuận lợi sẽ tăng cường thi công, phấn đấu hoàn thành trước 19/12/2025 để đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tienphong-2-7327.jpg
Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo cam kết.

Sau kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu làm rõ trách nhiệm từng sở, ngành để đẩy nhanh thủ tục, nhất là bàn giao tài sản công tại các bãi đổ thải; đồng thời yêu cầu các xã liên quan phối hợp tiếp nhận, quản lý quỹ đất sau đổ thải đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng và yêu cầu chủ đầu tư siết chặt kiểm tra, giám sát nhà thầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật quan trọng, bảo đảm dự án về đích đúng kế hoạch.

Công Hoan
Huỳnh Thuỷ
