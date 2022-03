Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn – đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 nhấn mạnh, trong những ngày này, khi mà cả nước đang nỗ lực ở mức cao nhất để khống chế đại dịch COVID 19, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, cũng là dịp kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Ngày thành lập Đoàn 26/3 và đang diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, chúng ta đến với Côn Đảo, hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp trên biển Đông - đã trở thành huyền thoại trong lịch sử đấu tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc để tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022.

Ông Sơn nêu, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một giải rất đặc biệt. Là một giải vô địch quốc gia, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh và thể thao Việt Nam nhưng Giải được giao cho báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các địa phương luân phiên đăng cai tổ chức.

“Được nâng cấp và phát triển lên từ Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong có lịch sử trên 60 năm, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có cơ sở xã hội rộng lớn và vững chắc, nơi không chỉ có các vận động viên chuyên nghiệp đỉnh cao thi tài để xác định các nhà vô địch quốc gia mà còn có đông đảo vận động viên nghiệp dư, người yêu thích môn chạy đăng ký tham gia”, ông Sơn nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, năm nay, giải được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và điều kiện địa lý cách trở của nơi đăng cai, nhưng vẫn có tới 3.700 vận động đăng ký tham gia, trong đó có 250 vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh thành trong cả nước và hơn 3.400 vận động viên phong trào. Điều đó đảm bảo cho giải đấu có chất lượng thể thao và tính cạnh tranh ở tầm cao nhất đồng thời cũng kích thích sự phát triển của môn chạy, môn điền kinh ở khắp các địa phương trong cả nước, một mục tiêu và nhiệm vụ mà Việt dã giải báo Tiền Phong đặt ra cho mình từ hơn 60 năm trước và vẫn kiên định theo đuổi cho đến ngày hôm nay.

Ông Sơn cho biết, còn hơn 1 tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại nước ta, Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần này là cơ hội cọ xát, tập dượt hữu ích cho các vận động viên cự ly dài và marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam. “Chúc cho các vận động viên của chúng ta thi đấu thành công, chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường lớn nhất khu vực trong thời gian tới”, ông Sơn nói.

Chia sẻ thêm, ông Sơn cho biết, năm nay, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được đưa ra Côn Đảo – hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc trên Biển Đông, nơi là biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, cũng là tiêu biểu cho tính bi tráng của lịch sử dân tộc, của lịch sử đấu tranh cách mạng. Nơi đây trong hàng trăm năm, thực dân, đế quốc và tay sai đã giam cầm, hành hạ, giết hại dã man những người yêu nước, những người cách mạng và các chiến sĩ cộng sản. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã hi sinh trong xiềng xích đoạ đầy để giữ vững chí khí chiến đấu, góp phần mình vào thắng lợi cuối cùng.

“Vị trí chiến lược và lịch sử đặc biệt của Côn Đảo là lý do khiến chúng tôi quyết tâm đưa bằng được giải đấu ra nơi có điều tổ chức rất khó khăn này. Ra Côn Đảo, Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong trước hết là một giải điền kinh quốc gia tầm cao nhất nhưng không dừng lại đó, còn là một sự kiện chính trị để chúng ta một lần nữa ôn lại lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, nhớ về những đau thương mất mát to lớn nhưng anh dũng bất khuất của các thế hệ đi trước, từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và quyết tâm bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt hùng cường. Chính vì thế, giải đấu có khẩu hiệu phương châm là 'Theo dấu chân huyền thoại'. Giải vô địch quốc gia này đồng thời cũng là một sự kiện kinh tế - xã hội, có nhiệm vụ giới thiệu những tiềm năng to lớn mới chỉ được bắt đầu đánh thức của Côn Đảo”, ông Sơn nói.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, để thực hiện được một giải vô địch quốc gia với những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong những điều kiện khó khăn như thế này, Ban tổ chức xin bày tỏ lòng biết ơn sự tin tưởng giao phó trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tổng cục Thể dục thể thao, của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Sơn cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Liên đoàn Điền kinh Việt Nam – đơn vị đồng tổ chức, cảm ơn các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo Côn Đảo. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ nguồn lực to lớn của các nhà tài trợ. Trân trọng cảm ơn các lãnh đạo các đoàn thể thao, các huấn luyện viên, các vận động viên thể thao chuyên và không chuyên, các tình nguyện viên từ khắp nước và tại chỗ.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cảm ơn các nhà báo, những hoa hậu, á hậu, người đẹp, các vận động viên nổi tiếng đã nhiệt thành truyền thông cho giải đấu. Sự hỗ trợ, giúp đỡ và tham gia của các đồng chí, quý vị và các bạn là nhân tố quyết định để giải thành công.

Kết thúc bài phát biểu, thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn tuyên bố khai mạc Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 tại Côn Đảo