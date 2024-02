Cháy căn hộ chung cư ở Nghệ An, cảnh sát phá cửa dập lửa

TPO - Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá cửa, dập tắt ngọn lửa tại một căn hộ của tòa chung cư Tecco Hưng Thịnh, TP Vinh, Nghệ An.

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một căn hộ của tòa chung cư Tecco Hưng Thịnh, TP Vinh, Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng 19/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo xảy ra cháy tại chung cư Tecco Hưng Thịnh nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Được biết, ngọn lửa bắt đầu cháy từ phòng ngủ của căn hộ 703 chung cư Tecco Hưng Thịnh, sau đó lửa lan sang phòng khách, bếp. Thời điểm xảy ra cháy không có người ở nhà, lực lượng chức năng phải phá cửa để vào nhà dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.