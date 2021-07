Cháu gái xin ở nhờ rồi cuỗm hàng chục triệu của gia đình cô ruột

TPO - Vừa làm xong thủ tục ly hôn chồng, Hiền xin ở nhờ nhà người cô. Sau khi biết được lịch trình sinh hoạt và nơi cất tiền, Hiền lên kế hoạch lấy trộm.

Sáng 6/7, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1999, trú tại thôn 14, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/7, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo về việc gia đình chị Nguyễn Thị Trung, trú tại thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn bị mất tiền.

Theo trình báo, ngày 28/6, gia đình có vay ngân hàng số tiền 200 triệu để phát triển kinh tế. Sau khi nhận được tiền, gia đình chị đã trả nợ 50 triệu và cất 150 triệu để dự định mua máy cày làm ăn. Đến sáng 5/7, khi kiểm tra số tiền trên thì phát hiện bị mất hơn 40 triệu đồng.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Cao Sơn tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng có nhiều nghi vấn nhất là cô cháu gái Nguyễn Thị Hiền. Từ ngày 26/6, Hiền làm thủ tục ly hôn với chồng và đến xin ở nhờ tại gia đình chị Trung.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, khai báo vòng vo. Sau hơn 5 tiếng đấu tranh, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiền khai, trong quá trình ở tại nhà của cô ruột đã quan sát và biết được vị trí cất giấu tiền. Khoảng 2 giờ sáng 4/7, lợi dụng lúc gia đình cô đang ngủ say, Hiền đã lục lọi lấy trộm số tiền 41.500.000 đồng. Sau đó, Hiền đã đi tìm thuê phòng trọ tại xã Thạch Sơn và cất giấu số tiền.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.