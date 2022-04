Cháu dâu cuỗm sạch vàng của bà nội chồng

TPO - Sau khi lục lọi, cuỗm sạch số nữ trang bằng vàng và số đô la Mỹ của bà nội chồng cất trong tủ sắt, Loan đem tang vật giấu trong hộp kem của mình.

Sáng 18/4, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Tuyết Loan (SN 1982, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/4/2022, bà T.T.V (SN 1939, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; là bà nội chồng của Loan) kiểm tra lại tài sản của mình cất trong tủ sắt thì phát hiện toàn bộ số vàng đã bị mất trộm.

Tài sản bị mất gồm: 1 chiếc lắc tay vàng 18K (trọng lượng 4 chỉ); 1 chiếc nhẫn vàng trắng có cẩn hột kim cương (trị giá 1.000 USD); 1 chiếc nhẫn vàng trắng trị giá 3,5 triệu đồng; 1 chiếc nhẫn vàng 18K trọng lượng 1 chỉ; 1 sợi dây chuyền vàng 18K (không xác định được trọng lượng); 1 đôi bông tai vàng 14K trị giá 206 USD; 1 đôi bông tai vàng 18K (không xác định được trọng lượng).

Sau đó, bà V trình báo công an. Qua xác minh, công an tình nghi Loan thực hiện hành vi trộm cắp nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi trộm tài sản của bà V.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 2/4, sau khi đi ăn sáng cùng với con trai 3 tuổi về đến nhà thì Loan thấy bà nội chồng và chồng đi vắng nên trộm cắp, sau đó cất tang vật trong hộp kem của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.