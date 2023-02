Cháu đâm bác ruột tử vong vì ánh nhìn

TPO - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ cháu chém bác ruột tử vong ở thành phố Từ Sơn.

Theo đó, Công an thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Cao (SN 1999, quê tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn) để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại khu phố này.

Kết quả ban đầu xác định, ngày 11/2, Trần Văn Cao dự liên hoan ăn uống tại nhà anh T.V.T (SN 1994, trú tại Đa Hội, Châu Khê). Bữa liên hoan còn có sự tham gia của một số người cùng là anh em họ hàng. Trong lúc mọi người đang uống rượu, ông T.V.Đ là bác ruột của Cao đi qua nhìn vào nhà T nhưng không nói gì mà đi về nhà.

Do có mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ ông Đ “nhìn đểu” mình, nên sau khi uống rượu xong, Cao đi vào bếp lấy dao đến nhà ông Đ. Cao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đ gục tại chỗ, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Từ Sơn phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đã khống chế bắt giữ Cao, đồng thời lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ giải quyết vụ việc. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án.