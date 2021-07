Châu Âu nguy cơ thành ‘điểm nóng’ COVID-19 vì Euro, biến thể Delta

TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở châu Âu đã gia tăng trở lại sau 10 tuần giảm mạnh.

Theo Hans Kluge - Giám đốc Khu vực châu Âu của WHO, tuần trước, số ca mắc mới tăng 10% do nhiều nguyên nhân như người dân đi du lịch, tụ tập, và nới lỏng các biện pháp giãn cách.

Một nguyên nhân khác là do biến thể Delta (phát hiện lần đầu ở Ấn Độ). Kluge cảnh báo Delta có thể trở thành biến thể trội ở châu Âu vào tháng Tám. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của châu Âu (ECDC) mới đây cũng ước tính biến thể Delta có thể sẽ chiếm hơn 90% số ca bệnh mới ở Liên minh Châu Âu (EU).

Mặc dù chiến dịch tiêm chủng đã được đẩy mạnh ở châu Âu, nhưng theo Kluge, việc triển khai vắc-xin ở khu vực này vẫn “chưa đến nơi đến chốn, chưa đủ để tạo hàng rào bảo vệ”. Tỉ lệ tiêm vắc-xin trung bình ở khu vực châu Âu của WHO mới chỉ đạt 24%. Khu vực này bao gồm 53 quốc gia/vùng lãnh thổ trải dài từ Bồ Đào Nha đến biên giới phía Đông của Nga.

Ở một số nơi (ví dụ Anh), tỉ lệ tiêm chủng cao đã giúp giảm số ca tử vong do COVID-19, ngay cả khi số ca mắc mới tăng vọt lên mức hơn 25.000 ca/ngày. Ngày 30/6, Anh ghi nhận gần 26.000 ca mắc mới COVID-19, nhưng chỉ báo cáo thêm 14 ca tử vong. Ngày 1/7, số ca mắc mới là gần 28.000 ca, và chỉ có 22 ca tử vong. Cách đây sáu tháng, khi số ca mắc mới cao tương tự, Anh ghi nhận tới hơn 1.200 người tử vong mỗi ngày. Theo Our World in Data, khoảng một nửa dân số Anh được tiêm phòng đầy đủ.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFE) hôm thứ Năm đã bị Bộ trưởng Nội vụ Đức chỉ trích vì cho phép tới 40.000 người hâm mộ đến sân Wembley (London) để xem trận đấu vòng 1/8 giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) giữa đội nhà với tuyển Đức. Theo AP, đây là đám đông lớn nhất được ghi nhận ở Anh kể từ khi đại dịch bùng phát. Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nói rằng quyết định cho phép khán giả vào sân là “hoàn toàn vô trách nhiệm”.

Bắt đầu từ thứ Năm, “giấy thông hành” COVID-19 của Liên minh Châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Văn bản - với mã QR - có thể cho biết một người đã tiêm vắc-xin, đã khỏi bệnh hoặc vừa có kết quả xét nghiệm âm tính. “Giấy thông hành” được triển khai đúng thời điểm bắt đầu mùa du lịch mùa hè của EU, và đúng lúc Euro 2020 bắt đầu bước vào vòng Tứ kết.

Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta có thể khiến châu Âu đối diện làn sóng dịch mới. WHO cảnh báo các quan chức địa phương nên để mắt đến việc di chuyển của khán giả giữa các thành phố đăng cai Euro, bao gồm cả các hệ thống phương tiện công cộng và các địa điểm tụ tập sau trận đấu.

Khi được hỏi liệu các trận đấu có nguy cơ trở thành sự kiện “siêu lan lan” hay không, Kluge cho biết ông không thể loại trừ khả năng này. “Tôi hy vọng là không,” ông nói. "Nhưng điều này không thể bị loại trừ."

Minh Hạnh