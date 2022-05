Cháo giải cảm Minh Trung: Món quà sức khỏe Minh Trung Food gửi tặng khách hàng

Kể từ lon cháo đầu tiên được xếp lên kệ thực phẩm vào năm 2008, Minh Trung Food vẫn âm thầm mang đến cho hàng triệu tổ ấm nhỏ trên khắp đất nước món quà chất chứa nhiều tinh hoa của ẩm thực Việt.

Gần 20 năm có mặt trên thị trường, Cháo Minh Trung vẫn luôn là lựa chọn của nhiều thực khách sành ăn, và cũng nằm trong menu thực đơn ưu tiên cho cả gia đình.

Bằng nhạy bén với nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh ai cũng cần phải tạo “chiếc áo giáp” bảo vệ mình và những người thân trong gia đình, Minh Trung Group đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Cháo giải cảm Minh Trung, đây là món quà sức khỏe của doanh nghiệp này gửi tặng khách hàng.

Tin rằng khi có dịp được thưởng thức cũng như tìm hiểu rõ hơn về Cháo giải cảm Minh Trung, sự kết tinh độc đáo của món ngon này, thực khách sẽ không khỏi ngạc nhiên và càng thêm ấn tượng hơn nữa về tập đoàn này.

Sự ra đời sản phẩm Cháo Giải Cảm?

Bệnh tật của con người ngoài yếu tố di truyền, bị ảnh hưởng bởi môi trường thì đa số xuất phát từ thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, nếu chúng ta thường xuyên dung nạp thực phẩm tốt, chế độ ăn uống luyện tập tốt thì sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

Việt Nam có rất nhiều cây dược liệu quý có tác dụng phòng bệnh hiệu quả, điều này đã được chứng minh dựa trên các nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế.

Kế thừa và phát huy, Minh Trung Group mong muốn đưa trực tiếp dược liệu đó vào từng hộp cháo tạo ra dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, các sản phẩm có tác dụng tốt cho người bị cảm lạnh, cảm nóng, mệt mỏi do thay đổi thời tiết, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, kèm theo đặc điểm khí hậu nóng ẩm, gió mùa của Việt Nam, khiến bệnh cảm cúm, cảm lạnh thường gặp lúc thời tiết giao mùa là khó tránh bởi cơ thể chưa kịp thích nghi với khí hậu thay đổi nhanh và thất thường, dễ bị lây nhiễm vi rút do tiếp xúc với mầm bệnh.

Để tăng sức đề kháng, giải trừ triệu chứng bệnh, ngoài việc uống thuốc thì biện pháp an toàn lành mạnh đó chính là cần ăn ngay những món cháo chứa tinh chất thảo dược cung cấp chất dinh dưỡng, nước, điện giải cho cơ thể lại vừa có tác dụng phòng cảm cúm hiệu quả. Đây chính là lý do Minh Trung Group đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Cháo Giải Cảm. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hút chân không hiện đại, tạo ra một môi trường không có không khí ở bên trong, sau đó đem nấu chín ở nhiệt độ cao, áp suất cao, đảm bảo chế độ tiệt trùng sau khi nấu chín. Chính vì vậy, sản phẩm dù không sử dụng chất bảo quản nhưng vẫn giữ được thời gian, đảm bảo mùi vị, giữ nguyên các dưỡng chất, an toàn với sức khoẻ của con người.

Vì sao gọi là Cháo Giải Cảm?

Cháo Giải cảm Minh Trung, ngoài thành phần dinh dưỡng là nước hầm xương nguyên chất, thịt heo và gạo nếp, cháo còn chứa nhiều đặc tính thảo dược như tinh chất tía tô, húng quế, bạc hà, gừng, sả, hành, tỏi.

Những gia vị kể trên đều là những dược liệu có sẵn trong tự nhiên, có đặc tính phòng, giải cảm giúp cơ thể tiết mồ hôi, hạ sốt, giảm đau, giải độc, chữa triệu chứng cảm mạo, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp, chống viêm giảm ho, long đờm.

Đặc biệt, tỏi còn được biến đến là một chất kháng sinh tự nhiên rất mạnh, có tác dụng chống lại vi rút, vi khuẩn gây bệnh, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, và cũng đã có nhiều bài thuốc dân gian về phòng từ tỏi.

Trên khắp dải đất hình chữ S, đi đến đâu ta cũng có thể bắt gặp những loại cây vô cùng quen thuộc, dân dã nhưng lại là nguyên liệu quý trong Đông y. Có thể nói, mỗi bài thuốc từ dược liệu cổ truyền là một viên ngọc quý, là tinh hoa trí tuệ cổ nhân.

Ngày nay, công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến cho ra đời những loại vaccine, thuốc điều trị Tây y nhưng cũng không thể phủ nhận hiệu quả của việc chăm sóc sức khỏe bằng những liệu pháp, nguyên liệu từ thiên nhiên. Không chỉ châu Á, nhiều nước Âu, Mỹ đã bắt đầu xu hướng “trở về với tự nhiên” qua việc sử dụng ngày càng nhiều các loại thuốc có nguồn gốc cây cỏ hay các phương pháp điều trị của y học cổ truyền để dự phòng, chữa trị và nâng cao sức khỏe. Không chỉ là thành phần của những bài thuốc dân gian, các thảo dược tự nhiên còn trở thành nguyên liệu cho những món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng, có tác dụng hỗ trợ phòng và trị bệnh.

Minh Trung đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu để đưa các nguyên liệu thực phẩm, các thảo dược tự nhiên có tác dụng phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng cơ thể vào sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình. Chia sẻ về sản phẩm cháo giải cảm mới ra mắt, BS CK2 Trần Quang Đạt - Nguyên giảng viên chính Trưởng bộ môn chữa bệnh không dùng thuốc - Khoa YHCT – Đại học Y Hà Nội nói: “Cơ sở khoa học của sản phẩm là được sử dụng các công thức, nguyên liệu dân gian từ xa xưa. Trong cuốn sách y học cổ truyền phương Đông của Trung Quốc có nói đến 360 vị thuốc trong đó 1 quá nửa sản phẩm vừa là thuốc vừa là dược phẩm tự nhiên. Do vậy có thể thấy sản phẩm cháo giải cảm Minh Trung có cơ sở từ các bài thuốc y học cổ truyền”

Chủ tịch cháo Minh Trung chia sẻ: Khởi nghiệp từ nông nghiệp, tôi hiểu được rằng những nông sản với giá trị thấp khi được kết hợp với nhau, chế biến một cách công phu sẽ tạo ra những sản phẩm giá trị cao, điều này đúng cả với những thảo dược tự nhiên dân dã xung quanh chúng ta.

Ông cho biết, ý tưởng về Cháo Giải Cảm đã được nung nấu từ những ngày đầu khởi nghiệp, đó là một chặng đường dài với những kế hoạch, phương án được ấp ủ qua nhiều năm. Thời điểm này là tốt nhất để đưa sản phẩm ra thị trường bởi trong giai đoạn dịch bệnh có diễn biến khó lường cùng những biến chủng mới gây lo ngại, phòng ngừa lây nhiễm virus, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đang là mối quan tâm được đặt lên hàng đầu.Đây cũng là cơ hội cho Minh Trung, cho nhà máy tập trung chuyên sâu nghiên cứu để đem lại một sản phẩm mang tính cộng đồng cao, lan tỏa thông điệp “Sức khỏe là tài sản vô giá, là vốn quý của con người”.

Sản phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, dựa trên những nguyên lý cơ bản của cơ thể người và cách phòng bệnh, cụ thể ở đây là bệnh cảm cúm.

Cháo giải cảm là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng lại có hiệu quả phòng bệnh là phương pháp an toàn mà dân gian đã lưu truyền. Người bị bệnh cảm cúm thường không nên ăn những món ăn khó tiêu, bởi vậy cháo là thức ăn phù hợp nhất cho người đang mắc bệnh cảm cúm. Nhưng không phải món cháo nào cũng tốt cho người cảm cúm, mà cần phải biết kết hợp giữa thực phẩm và dược liệu phù hợp để vừa bổ sung dinh dưỡng vừa hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm hiện được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp…