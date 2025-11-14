Chàng trai xứ Thanh ba lần thi đại học trở thành thủ khoa ở tuổi gần 30

SVO - Đoàn Bá Tráng (quê Thanh Hóa) từng là học sinh giỏi quốc gia, trải qua 3 lần thi đại học, mất gần một thập kỷ “đi lòng vòng” trước khi trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ở tuổi gần 30. Hành trình ấy đầy thách thức và thất bại tưởng như bế tắc, nhưng chính những cú vấp ngã đã giúp Tráng tìm ra đam mê, chí hướng và bản lĩnh để bước tới đích vinh quang.

Đoàn Bá Tráng, quê Thanh Hóa, là thủ khoa vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay. Chàng trai sinh năm 1996 phải mất 10 năm qua nhiều trường, nhiều ngành học để tới đích.

Giữa nhiều áp lực và kỳ vọng, Tráng cảm thấy biết ơn bởi “nếu không có những cú trượt, chắc chắn sẽ không có mình của ngày hôm nay”.

Học sinh giỏi quốc gia… thi trượt đại học

Bá Tráng từng là cựu học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Thời phổ thông, Tráng nổi tiếng học giỏi, từng đạt 6/6 học kỳ học bổng, giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11. Thời điểm ấy, nam sinh là niềm tự hào của bố mẹ.

“Hồi ấy, thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn còn khó hơn cả đỗ đại học, nên khi mình được nhận vào trường, bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Với học sinh trường chuyên, việc thi đại học cũng áp lực hơn rất nhiều so với các bạn trường khác”, Tráng nhớ lại.

Năm 2014, Tráng thi đại học lần đầu. Khi ấy, mỗi thí sinh chỉ được chọn hai trường ở hai khối thi. Tráng đăng ký khối A vào Học viện An ninh Nhân dân nhưng chỉ đỗ hệ trung cấp và khối B vào Học viện Quân y, nhưng thiếu 0,5 điểm.

Việc Tráng trượt đại học khiến bố mẹ rất sốc. “Suốt thời gian dài, bố không muốn nói chuyện với mình vì quá thất vọng”, Tráng kể.

Không muốn bỏ lỡ năm học, Tráng đăng ký vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam để “chữa cháy”. Tuy nhiên vì không đam mê, học được một kỳ, Tráng quyết định ôn thi lại.

Đoàn Bá Tráng là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: NVCC

Năm 2015, Tráng thi đại học lần hai, đăng ký vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng vẫn thiếu 0,5 điểm. Cuối cùng, chàng trai xứ Thanh quyết định theo học song bằng ngành Lọc hóa dầu và Kỹ thuật công trình xây dựng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

“Mình xác định sẽ học theo thế mạnh là các ngành liên quan đến hóa học và không thi lại nữa. Ngành Lọc hóa dầu thời điểm ấy là phù hợp nhất do có nhiều cơ hội phát triển công việc nếu sau này mình quay về Thanh Hóa”, Tráng nhớ lại.

Tuy nhiên năm ấy, ngành Lọc hoá dầu cũng không tuyển nguyện vọng 2. Do đó, Tráng quyết định học Kỹ thuật công trình xây dựng để tới năm thứ 2 có thể học song song hai bằng.

Đi theo con đường ấy, Tráng xác định sẽ vất vả hơn các bạn nhiều lần. Một kỳ học, anh phải học tới 34-35 tín chỉ. Có những ngày, Tráng học từ tiết 1 đến tiết 13, thậm chí kéo dài tới 20h.

“Bố mẹ luôn nói rằng gia đình không có tiềm lực tài chính, vì thế con phải cố gắng tự thân lập nghiệp. Đó là động lực khiến mình luôn phấn đấu”, Tráng nói.

Trong thời gian học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tráng nhiều lần thi Olympic quốc gia và đạt kết quả tốt như: Giải Nhì Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc năm 2018; Giải khuyến khích Hội thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc các năm 2019, 2020. Kết thúc 4 năm, Tráng tốt nghiệp loại Giỏi ở cả hai bằng.

Bước ngoặt đến với ngành sư phạm

Thời học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tráng tham gia câu lạc bộ Học thuật sinh viên với vai trò trưởng ban. Đây là nơi mở ra các lớp phụ đạo, hỗ trợ sinh viên yếu và bồi dưỡng đội tuyển Olympic quốc gia.

Trực tiếp giảng dạy, giúp sinh viên đạt mục tiêu đề ra, Tráng nhận thấy việc đứng trên bục giảng rất thiêng liêng. Anh nhen nhóm ước muốn trở thành thầy giáo.

Tốt nghiệp xong, Tráng không đi làm ngay mà thử sức làm trợ giảng tại trường, đồng thời đi dạy thêm một năm bên ngoài. Năm 2021, Tráng thi đại học lần 3 vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngành Sư phạm Hóa học và trúng tuyển.

Bá Tráng được UBND TP Hà Nội vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm nay. Ảnh: NVCC

Học cùng những sinh viên kém mình 7 tuổi, Tráng không ngại hay học qua loa. Kinh nghiệm tại các trường đại học trước giúp Tráng có chiến lược hơn trong việc học để đạt kết quả tốt.

“Mình không ghi chép nhiều mà chú ý nghe và ghi lại từ khóa. Ngoài ra, mình tham gia các nhóm nghiên cứu riêng, trực tiếp trao đổi với thầy cô nếu chưa hiểu. Với những kiến thức liên quan chuyên môn sâu, mình luôn cố gắng tìm gặp thầy cô để nhờ giải đáp”, Tráng kể.

Tráng học bằng sự tò mò, thích thú, nhận ra trước đây mình chỉ đứng lớp theo bản năng, còn nay đã học được kỹ năng giảng bài, cách khiến bài giảng thêm lôi cuốn, thuyết phục.

Khi bạn học biết Tráng từng là học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, nhiều người ngỏ ý nhờ "đàn anh" hỗ trợ học tập. Vì thế có thời điểm, Tráng lập nhóm dạy miễn phí, giúp các bạn cùng lớp nhanh chóng tiếp thu bài học.

Tới năm thứ 3, Tráng tham gia nghiên cứu khoa học cùng thầy phó khoa và có một đề tài nghiên cứu giành giải thưởng về khoa học và công nghệ dành cho sinh viên các trường đại học. Ngoài ra, chàng trai Thanh Hóa tích cực tham gia công tác đoàn hội, là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên trường...

Chàng trai Thanh Hóa tích cực tham gia công tác đoàn hội. Ảnh: NVCC

Kết thúc 4 năm học, Tráng tốt nghiệp loại Xuất sắc và trở thành thủ khoa đầu ra của trường. Với thành tích này, Trang nhận được những lời thắc mắc rằng tại sao không xin về dạy ở các trường phổ thông. Chàng trai Thanh Hóa cho biết cảm thấy “nợ nhiều ân tình” nên muốn ở lại trường, phấn đấu trở thành giảng viên.

Nhìn lại hành trình đã qua, dù mất 10 năm đi lòng vòng, Tráng không hối hận. “Nếu không có Học viện Nông nghiệp Việt Nam hay Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mình sẽ không biết bản thân mong muốn điều gì. Thêm 6 năm so với các bạn, nhưng đổi lại mình có được sự chín chắn và trưởng thành. Vì thế khi vào học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, mình không còn sợ sai sót, va vấp nữa, chỉ tập trung học và cống hiến chuyên môn”, Tráng chia sẻ.

Theo Vietnamnet