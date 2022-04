Chàng trai 19 tuổi là dân quân tự vệ xã lao mình xuống kênh cứu cháu bé

TPO - Đang trên đường đi huấn luyện về thì phát hiện bé Khoa đang chới với dưới dòng nước, An đã nhanh chóng lao xuống kênh đưa cháu bé vào bờ, cùng lực lượng dân quân xã sơ cứu cháu bé thoát khỏi tình thế nguy kịch.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa trao tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Bình An (19 tuổi, dân quân tự vệ của xã Vĩnh Viễn A) vì đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 9/4, bé Lê Nguyễn Đăng Khoa (3 tuổi, trú tại ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ) trong lúc chơi đùa bị sẩy chân té xuống kênh Thanh Thủy gần nhà.

Thời điểm trên, Nguyễn Bình An đang trên đường đi huấn luyện về thì phát hiện bé Khoa đang chới với dưới dòng nước nên đã nhanh chóng lao xuống kênh đưa cháu bé vào bờ, cùng lực lượng dân quân xã sơ cứu cháu bé thoát khỏi nguy kịch.

Bé Khoa sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang điều trị, hiện sức khỏe đã bình phục.

Chị Nguyễn Thùy Lam (mẹ bé Khoa) cho hay, do sơ suất nên gia đình không hay bé té xuống kênh, cũng may nhờ An đã dũng cảm lao ra kịp cứu giúp...

Ông Chiêm Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cho biết, An là một tấm gương tiêu biểu của lực lượng vũ trang xã nhà “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đây cũng là tấm gương cho toàn thể lực lượng vũ trang xã noi gương, học tập.