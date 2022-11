Chặn hàng nghìn chai mắm tôm 'đội lốt' nhãn hiệu sắp bán ra thị trường

TPO - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh tại phường An Bình, quận Ninh Kiều với số tiền 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật gồm gần 4.800 chai mắm tôm và hơn 1.200 chai mắm ruốc giả nhãn hiệu.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT TP Cần Thơ tiến hành phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trí Hải (Công ty Trí Hải) tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh H.T.T.L do ông N.V.A làm chủ hộ, địa chỉ phường An Bình, quận Ninh Kiều, dưới sự chứng kiến của Công an phường An Bình.

Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này có buôn bán sản phẩm mắm ruốc, mắm tôm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “mắm Trí Hải”, gồm hơn 3.200 chai mắm tôm bắc Trí Hải, trên nhãn sản phẩm có gắn nhãn hiệu “mắm Trí Hải”; gần 1.600 chai mắm tôm bắc Trí Hải, trên nhãn sản phẩm có gắn nhãn hiệu “mắm Trí Hải” và hơn 1.200 chai mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải, trên nhãn sản phẩm có gắn nhãn hiệu “mắm Trí Hải”.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định theo giá niêm yết trên 80 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu vật và tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hoá để xác minh, xử lý theo quy định. Kết quả phân tích mẫu vật: Công ty Trí Hải là chủ sở hữu nhãn hiệu “mắm Trí Hải” xác nhận lô hàng nói trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “mắm Trí Hải”.

Đội QLTT số 1 làm việc với hộ kinh doanh H.T.T.L. và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) đối với chủ hộ kinh doanh H.T.T.L. về hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Do vụ việc vi phạm đã vượt quá thẩm quyền xử lý VPHC, Đội QLTT số 1 chuyển hồ sơ về Cục QLTT TP Cần Thơ và đề xuất trình Chủ tịch UBND TP xử phạt VPHC theo thẩm quyền.

Sau khi nhận được quyết định xử phạt, hộ kinh doanh H.T.T.L. đã thực hiện nộp số tiền phạt và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm dưới sự chứng kiến của Công ty Trí Hải, Đội QLTT số 1, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Cục QLTT TP Cần Thơ.