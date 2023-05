Chân dung cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai vừa bị bắt giam

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh uỷ và cựu Chủ tịch UBND tỉnh này về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hành vi phạm tội của hai bị can này có liên quan đến vụ án khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit.