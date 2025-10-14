Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công ty Điện lực Đồng Nai:

Chăm sóc khách hàng bằng app công nghệ

TP - Công ty Điện lực Đồng Nai (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) hiện đang tích cực triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam (app CSKH EVNSPC) cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đem app đến từng khách hàng

Gần đây, bà Trần Diệu Huyền (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) được nhân viên điện lực hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng app CSKH EVNSPC. Sau một thời gian sử dụng, bà Huyền nhận thấy, ứng dụng này rất thuận tiện. “Khi nhà có vấn đề gì về điện, mình có thể thao tác trên app hoặc có thắc mắc gì về chỉ số điện, mình cũng thao tác trên app và mình nhanh chóng nhận được kết quả rõ ràng từ ngành điện”, bà Huyền nói.

cai-app.jpg
Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng app CSKH EVNSPC

Không chỉ ở thành phố, những người dân ở vùng sâu vùng xa cũng được nhân viên điện lực đến tận nơi hướng dẫn cài và sử dụng app. Chị Vũ Thị Thanh Hồng – Công nhân Nhà máy mủ cao su Thuận Dung (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Công nhân chúng tôi đi làm suốt, không có thời gian để thường xuyên kiểm tra lượng điện tiêu thụ của mình. Khi cài app, mình có thể theo dõi được điện sử dụng bất cứ lúc nào và biết mức điện mình tiêu thụ ít hay nhiều để kịp thời điều chỉnh”.

Ông Lê Duy Hiển – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, Công ty đã cử nhân viên tới các trung tâm hành chính công phường, xã, cụm dân cư, đơn vị sản xuất;… trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng. Việc hướng dẫn cài app cho khách hàng cũng được thực hiện ngay tại các điểm giao dịch khách hàng của các Đội Quản lý điện trực thuộc. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn như khảo sát, sửa chữa điện,... các CBCNV cũng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cài và sử dụng app chăm sóc khách hàng.

Việc cài đặt, sử dụng app CSKH EVNSPC đem lại nhiều tiện ích cho cả khách hàng và ngành Điện. Khách hàng có thể tra cứu thông tin như lịch cắt điện, hóa đơn điện tử, lịch sử thanh toán một cách dễ dàng và chính xác. Thanh toán hóa đơn tiền điện, đăng ký các dịch vụ cấp điện mới, báo sửa điện và các yêu cầu khác trực tuyến ngay trên điện thoại, thay vì phải đến điểm giao dịch...

“Trợ lý” của mỗi gia đình

Với những tiện ích từ đơn giản như tra cứu tiền điện đến các tính năng thông minh giúp người dân kiểm soát việc sử dụng điện, app CSKH EVNSPC đang trở thành “trợ lý” tích cực trong mỗi gia đình khách hàng sử dụng điện.

Ông Nguyễn Minh Đức, hiện công tác tại Công ty TNHH cao su Thuận Lợi (tỉnh Đồng Nai) cho biết, việc nhân viên điện lực đến tận nhà dân để hướng dẫn cài đặt và sử dụng app CSKH EVNSPC là điều rất thiết thực, hữu ích. “App này như người bạn luôn nhắc nhở chúng tôi điều chỉnh được cách sử dụng điện như thế nào cho tiết kiệm, hiệu quả để phù hợp với chi phí của gia đình”, ông Minh nói.

“App CSKH EVNSPC rất thiết thực, vì qua đó mình có thể tra cứu, biết rõ tiền điện hàng ngày của mình sử dụng”, chị Lục Thủy Giang - Cửa hàng điện máy gia dụng Thanh Tâm, phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) nói. Chị Giang cho biết, cũng vì sự thuận tiện khi sử dụng app nên chị luôn giới thiệu cho khách hàng của mình và người nhà, người quen cài và sử dụng app này. Theo chị Giang, những sản phẩm cửa hàng chị kinh doanh đều là sản phẩm tiết kiệm điện nên thông qua app, khách hàng của chị cũng sẽ giám sát được chất lượng, sản phẩm của cửa hàng chị kinh doanh thực sự tiết kiệm điện được như thế nào.

Công ty Điện lực Đồng Nai hiện có 1.337.943 khách hàng. Đến nay tỷ lệ cài đặt và sử dụng app CSKH EVNSPC đạt 51%. Công ty đặt mục tiêu đến hết năm 2025 đạt 100% khách hàng cài đặt và sử dụng app CSKH EVNSPC.

Phục Lễ
#Công ty Điện lực Đồng Nai: Chăm sóc khách hàng bằng app công nghệ #Công ty Điện lực Đồng Nai #App CSKH EVNSPC

