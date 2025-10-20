Cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở Hà Tĩnh: Xót xa vết thương trên cơ thể bé gái lớp 5

HHTO - Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh đập dã man con riêng của vợ lan truyền trên mạng xã hội, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó vào khoảng trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông tin về việc bé gái H.T.N.L. (sinh năm 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Văn Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Được biết, bé L. là con riêng của chị B.T.B (quê ở tỉnh Sơn La). Chị B. ly hôn chồng cũ và lập gia đình mới với Nguyễn Văn Nam rồi cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh.

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm - nơi bé L. đang theo học, cho biết cô chính là người đã trực tiếp đưa bé L. tới bệnh viện sau khi biết được sự việc. Theo cô Hồng, thời điểm cô đưa bé L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện.

Chi chít vết thương trên cơ thể bé L.

Tâm sự với cô giáo, bé L. cho biết tối hôm trước bé bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên L. không chạy ra ngoài được. Do đó phải chờ cho đến sáng hôm sau, L. mới mở cửa sổ, gọi hàng xóm kể sự việc rồi nhờ hàng xóm và trưởng thôn đưa L. đến trạm y tế xã.

Cũng theo cô hiệu trưởng, trước đó vào năm ngoái, L. cũng đã từng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ L. cũng từng ký cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.