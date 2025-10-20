Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở Hà Tĩnh: Xót xa vết thương trên cơ thể bé gái lớp 5

Linh Lê

HHTO - Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh đập dã man con riêng của vợ lan truyền trên mạng xã hội, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó vào khoảng trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông tin về việc bé gái H.T.N.L. (sinh năm 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích".

565721984-1527321622183990-4949078755712572154-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Được biết, bé L. là con riêng của chị B.T.B (quê ở tỉnh Sơn La). Chị B. ly hôn chồng cũ và lập gia đình mới với Nguyễn Văn Nam rồi cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh.

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm - nơi bé L. đang theo học, cho biết cô chính là người đã trực tiếp đưa bé L. tới bệnh viện sau khi biết được sự việc. Theo cô Hồng, thời điểm cô đưa bé L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện.

base64-17609266191421332932655.jpg
Chi chít vết thương trên cơ thể bé L.

Tâm sự với cô giáo, bé L. cho biết tối hôm trước bé bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên L. không chạy ra ngoài được. Do đó phải chờ cho đến sáng hôm sau, L. mới mở cửa sổ, gọi hàng xóm kể sự việc rồi nhờ hàng xóm và trưởng thôn đưa L. đến trạm y tế xã.

Cũng theo cô hiệu trưởng, trước đó vào năm ngoái, L. cũng đã từng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ L. cũng từng ký cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#bạo hành trẻ em #Hà Tĩnh #Nguyễn Văn Nam #đánh đập trẻ em #bảo vệ trẻ em #vết thương bé gái #bé gái lớp 5 bị cha dượng đánh đập

Cùng chuyên mục