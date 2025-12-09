CEO Vietnam Airlines nói về cú sốc ‘sáng ngủ dậy mất 3 triệu USD’

TPO - “Thời điểm COVID-19, Vietnam Airlines không thể làm được gì, sáng ngủ dậy mất 3 triệu USD. Tuy nhiên, trong giai đoạn vô vàn khó khăn đó không cán bộ, nhân viên nào nghỉ việc, tất cả cùng nhau vượt qua và tái thiết” - ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết.

Cú sốc chưa từng có

Tại hội nghị thương mại lớn nhất 10 năm qua của Vietnam Airlines diễn ra mới đây, trong 30 phút cầm micro đứng trên sân khấu, CEO Lê Hồng Hà chia sẻ với các đại lý, khách hàng toàn cầu về hành trình 30 năm đặc biệt - hành trình một hãng hàng không trưởng thành giữa những biến động dữ dội nhất của thế giới hiện đại.

“Ba thập kỷ qua, thị trường hàng không thế giới trải qua nhiều biến cố lớn mà hiếm có ngành nào chịu tác động mạnh hơn: Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 khiến nhu cầu đi lại sụt giảm; sự kiện khủng bố 11/9 tại Mỹ năm 2001 làm thay đổi cấu trúc du lịch toàn cầu; dịch SARS năm 2003 khiến vận tải hàng không trì trệ; khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 làm nhiều hãng phải đóng cửa. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 là cú sốc lớn nhất lịch sử ngành hàng không khiến bầu trời thế giới đóng băng chưa từng có” - ông Hà nói và dẫn thống kê của CAPA từ năm 2001-2018 có hơn 200 hãng hàng không phá sản hoặc ngừng hoạt động, điều này cho thấy mức độ cạnh tranh rất khốc liệt.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Theo vị CEO, giai đoạn 2020-2022 là phép thử lớn nhất trong lịch sử của Vietnam Airlines. Đại dịch COVID-19 tạo ra cú sốc chưa từng có: Hơn 90% thị trường quốc tế đóng băng, nhu cầu đi lại gần như về 0, hàng loạt hãng hàng không trên thế giới phá sản. Với Vietnam Airlines, đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính hay khai thác mà là thách thức sinh tồn.

Trong giai đoạn 2020-2022, Vietnam Airlines tái cấu trúc mạnh mẽ; đàm phán với các đối tác quốc tế, tiết giảm chi phí trên toàn hệ thống, nhận hỗ trợ thanh khoản từ Chính phủ và xây dựng lộ trình tái cơ cấu đến năm 2035. “Đây là những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để giữ lại sức sống của doanh nghiệp trong giai đoạn tê liệt toàn cầu. Không chỉ là giai đoạn vượt bão, mà là giai đoạn hun đúc bản lĩnh để hãng có thể tự tin bước vào thời kỳ tăng tốc sau đại dịch” - ông Hà cho hay.

Hãng hàng không quốc gia đã trải qua những biến động dữ dội nhất của thế giới hiện đại.

Thời gian qua, hãng hàng không quốc gia phục hồi mạnh mẽ, trở lại đường đua thị trường với tốc độ nhanh hơn dự báo. Doanh thu năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước tới nay; lợi nhuận hợp nhất trở lại dương; lỗ lũy kế được xử lý đáng kể; cấu trúc tài chính được củng cố mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu tư đội bay mới 2025-2030…

Ông Lê Hồng Hà cho rằng, điều xuyên suốt trong mọi giai đoạn phát triển của Vietnam Airlines chính là khả năng thay đổi khi thế giới thay đổi: “Chúng tôi thay đổi khi còn nhỏ để có tầm nhìn lớn; thay đổi khi đối diện khó khăn để không bỏ lỡ cơ hội; thay đổi khi ở đỉnh cao để không bị tụt lại và thay đổi ngay trong đại dịch để giữ vững thị trường”.

IATA nói gì về hàng không Việt Nam?

Tại hội nghị, ông Sheldon HEE - Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) - cho biết: Trong 6 quốc gia đông dân nhất thế giới, có 4 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Pakistan. Sự mở rộng tầng lớp trung lưu tại các quốc gia này tạo động lực lớn cho khu vực, đặc biệt là Việt Nam.

Ông Sheldon HEE - Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, IATA - phát biểu tại hội nghị thương mại của Vietnam Airlines mới đây.

Theo ông Sheldon HEE, lưu lượng hàng không châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn 50% trong 10 năm qua. Việt Nam đi lên mạnh mẽ, là một trong 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Ngành hàng không đóng góp đáng kể tại Việt Nam, bằng chứng là năm 2023 ngành chiếm 4,5% GDP, tạo hơn 1,5 triệu việc làm trực tiếp và gần 1.000 việc làm ở các lĩnh vực liên quan.

Dự báo kết nối thứ cấp giữa các thành phố ở châu Á sẽ trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu. Ông Sheldon HEE dẫn chứng, Việt Nam có đường bay thẳng đến 30 quốc gia, trong khi Thái Lan có hơn 50 và Singapore gần 50; hiện Thái Lan, Singapore hay Indonesia có từ 100-200 điểm đến. Đây là dư địa, là cơ hội cho các hãng hàng không Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IATA, Việt Nam tham vọng tăng gấp đôi số lượng đường bay quốc tế trong 5-10 năm tới là hoàn toàn khả thi, bởi một số thị trường như Indonesia, Australia hay Thái Lan đang chậm lại, trong khi Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và vượt cả Ấn Độ.