Central Retail Việt Nam được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Ngày 3/8, tại GEM Center (TP.HCM), Central Retail tại Việt Nam vinh dự nhận hai giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á năm 2023” (Best Companies to Work for in Asia in 2023) và giải thưởng “Nhân sự đa dạng, công bằng và hòa nhập” (DEI - Diversity, Equity & Inclusion) từ tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực châu Á – HR Asia bình chọn.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) nhằm vinh danh và ghi nhận các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đồng thời thể hiện mức độ gắn kết cao của nhân viên và văn hóa nơi làm việc dẫn đầu thị trường. Giải thưởng “Nhân sự đa dạng, công bằng và hòa nhập” (DEI - Diversity, Equity & Inclusion) công nhận các doanh nghiệp đã có những bước tiến đáng kể trong việc tạo ra môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Để nhận được sự công nhận danh giá này, Central Retail tại Việt Nam đã chứng minh việc tạo ra môi trường làm việc có sự gắn kết cao, được nhân viên đánh giá là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á và là một trong những nhà tuyển dụng xuất sắc được lựa chọn của châu Á. Đại diện cho Central Retail tại Việt Nam, tham gia nhận giải có Bà Beatrice Kwok – Giám đốc Nhân sự cấp cao cùng Ban lãnh đạo từ Phòng nhân sự Tập đoàn, Nguyễn Kim, Sports and Lifestyle... Giải thưởng này một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của Central Retail tại Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm không ngừng của Tập đoàn trong việc phát triển môi trường làm việc gắn kết và hợp tác cho toàn bộ nhân viên, phù hợp với giá trị I-Care, thông qua đó cùng hiện thực hóa cam kết “đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2012 và sau hơn một thập kỷ, Central Retail tại Việt Nam đã trở thành nhà bán lẻ đa mô hình, đa lĩnh vực hoạt động trên 3 mảng kinh doanh cốt lõi: Thực phẩm; Phi Thực phẩm - Điện tử, Gia đình & Giải trí, Thể thao & Phong cách sống; và Trung tâm thương mại/Bất động sản. Hệ sinh thái của Central Retail bao gồm các thương hiệu: Trung tâm thương mại GO! Mall, Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, go!, Lan Chi Mart, Nguyễn Kim, Supersports, Come Home, Kubo, and Robins hoạt động với mạng lưới bán lẻ bao phủ 40 tỉnh thành lớn trên cả nước với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1,000,000 mét vuông, với hơn 340 cửa hàng, phục vụ hơn 390.000 khách hàng mỗi ngày. P.V