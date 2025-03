Central Avenue khai trương văn phòng dự án tại tỉnh lộ 293 Bắc Giang

Vừa qua, văn phòng dự án Central Avenue Lục Nam mới được khai trương và đi vào hoạt động. Văn phòng nằm ngay mặt tỉnh lộ 293 là trục phát triển bậc nhất của tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Buổi lễ khai trương có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang, đại diện chủ đầu tư Kiến An Phạm, đơn vị độc quyền đầu tư và phát triển dự án Haka Holdings cùng các đối tác phát triển dự án. Buổi lễ cũng thu hút hàng trăm khách mời là các nhà đầu tư, khách mời, đối tác đang quan tâm đến thị trường bất động sản Bắc Giang nói chung, trong đó có dự án Central Avenue hiện được coi là “điểm nóng” đầu tư năm 2025.

Văn phòng dự án nằm ngay mặt tỉnh lộ 293 với quy hoạch mở rộng 58,5m, là trục phát triển kinh tế - công nghiệp – du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là nơi hội tụ của các “đại bàng” lớn trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Từ đây, khách hàng và đối tác có thể dễ dàng tham quan khu đô thị Central Avenue đang được triển khai với tiến độ gấp rút. Khu đô thị có tới 1km là các dãy shophouse bám mặt đại lộ 293, mang đến cơ hội kinh doanh, sinh sống, đầu tư vượt trội cho những khách hàng thông thái.

Central Avenue nằm tại vị trí cửa ngõ của Lục Nam, chỉ cách thành phố Bắc Giang qua nút giao với đường Vành đai V. Dự án sở hữu một vị trí “vàng” về quy hoạch khi trở thành một tâm điểm giao thương, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và dịch vụ theo định hướng phát triển của Lục Nam nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Bên cạnh lợi thế về vị trí, Central Avenue cũng được chủ đầu tư Kiến An Phạm tâm huyết đầu tư và xây dựng để trở thành một biểu tượng sống hiện đại và dẫn đầu phong cách sống tại khu vực. Dự án được quy hoạch thành hai phân khu Manhattan và The Elite với hai phong cách riêng biệt. Phân khu Manhattan mang đến màu sắc năng động với những tiện ích hiện đại, trẻ trung như vườn nướng BBQ, khu công viên thể thao Gym Park, vườn ánh sáng The Light Garden, các dãy phố mua sắm, ẩm thực, giải trí nhộn nhịp ngày đêm… Trong khi đó, phân khu The Elite với điểm nhấn là công viên hồ Harmony Park được bao quanh bởi những căn biệt thự đẳng cấp, sân thể thao, đường dạo bộ, bán đảo tình yêu… sẽ trở thành không gian sống riêng tư, trong lành, dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Bên cạnh việc đầu tư vào quy hoạch dự án, với tâm huyết của những người con Lục Nam, Bắc Giang, chủ đầu tư Kiến An Phạm còn đặc biệt chú trọng vào thiết kế kỹ thuật của dự án. Central Avenue là một trong số ít khu đô thị có thiết kế kỹ thuật hạ tầng với rất nhiều thông số vượt xa quy chuẩn của nhà nước. Có thể kể tới đó là hệ thống đường nội khu hiện đại, thông thoáng, độ rộng đường lên tới 24m; 100% vỉa hè đường là 6m; lòng đường nơi nhỏ nhất 8m; lưu không đằng sau các dãy nhà lên tới 4m; mặt tiền shophouse đa dạng, tối thiểu là 6m. Đặc biệt, dự án được cấp phép xây tối đa tới 7 tầng, điều này giúp chủ nhân của Central Avenue có thể tối đa hoá được công năng sử dụng, vừa ở vừa đầu tư kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản.

Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư tập trung thi công các hạng mục giao thông của dự án. Theo thông tin từ đại diện chủ đầu tư Kiến An Phạm, giai đoạn một của dự án hiện đã được cấp sổ đỏ chủ đầu tư và dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và đưa vào vận hành khu vực văn phòng giới thiệu dự án sẽ giúp khách hàng, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận với những thông tin chính thức của dự án.

Thông tin về dự án Central Avenue Lục Nam:

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Kiến An Phạm

Đối tác độc quyền đầu tư và phát triển dự án: Haka Holdings

Các đối tác phát triển dự án: Nhã Nam Land, Bất động sản Kim Thăng Long, Tiến Phát Land, Tâm Thành Land, Sky Land Hà Bắc, Haka Land

Quy mô: 19,18ha

Các hạng mục chính: 457 đất ở biệt thự, liền kề; trung tâm thương mại dịch vụ; công viên cây xanh, nhà văn hoá, bãi đỗ xe, hồ điều hoà, trường học…

Thời gian dự kiến hoàn thành: Tháng 5/2026