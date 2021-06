CDC 30 tỉnh, thành xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và cấp dưới

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa khám phá vụ việc có dấu hiệu buôn bán người và trẻ em, tìm thấy 8 cháu bé, thiếu nữ diện bị “mất tích”.

TPO - Do có dấu hiệu sai phạm khi cổ phần hoá, tăng vốn điều lệ trong quá trình Công ty CP cảng Phú Định thực hiện dự án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra.