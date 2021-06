Cầu thủ Đan Mạch gọi chiến thắng trước Xứ Wale là "Siêu thực"

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA đã viết: "Đan Mạch vượt qua Xứ Wales với màn trình diễn ấn tượng để lọt vào tứ kết EURO đầu tiên sau 17 năm, khi Kasper Dolberg trở thành cầu thủ Đan Mạch đầu tiên ghi được hai bàn thắng trong một trận đấu loại trực tiếp của EURO kể từ năm 1992"

Kasper Dolberg, tiền đạo người Đan Mạch phát biểu rằng anh vẫn chưa thể tin vào những gì đã diễn ra: "Nó hoàn toàn điên rồ. Tôi thực sự không biết cảm xúc của mình là thế nào nữa. Nó thật sự là điên rồ. Nó là siêu thực" . (This is total madness. It's surreal).

Siêu thực (surreal) thường được chỉ đến trạng thái phi lý, thứ mà người ta chỉ có thể đạt được trong những giấc mơ.(Chủ nghĩa Siêu thực được xây dựng dựa trên những giấc mơ và các trạng thái vô thức, là những kết tinh những cảm xúc và ham muốn của con người, là trạng thái thực sự bí ẩn).

Sự thăng hoa tột độ

Quả thật, việc Kasper Dolberg ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Xứ Wales chắc chắn là một kết quả nằm ngoài cả giấc mơ của cầu thủ 23 tuổi này trên sân vận động của đội bóng Ajax, nơi mà cầu thủ trẻ từng bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình.

Trong khi đó Gareth Bale, đội trưởng Xứ Wales nói rằng đội bóng đã mắc nhiều sai lầm trong hiệp hai: "Đây không phải là cách chúng tôi muốn trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt, và sau đó trận đấu thay đổi. Chúng tôi đã cố gắng chơi tốt trong hiệp hai nhưng lại mắc sai lầm để thủng lưới".

Joakim Mæhle, hậu vệ Đan Mạch khẳng định chiến thắng của đội với tỷ số 4-0 là xứng đáng chứ nó không hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên: "Sự tự tin và lòng dũng cảm mà chúng tôi tạo ra là thứ chúng tôi cần phải phát huy hơn nữa. Chúng tôi không e ngại mình sẽ gặp ai. Chúng tôi cần tập trung phát huy những phẩm chất của mình. "

Tuy vậy, Joe Allen, tiền vệ xứ Wales thừa nhận đội đã bất ngờ trước những gì Đan Mạch thể hiện: "Đan Mạch đã thực hiện một số thay đổi và tạo ra những lợi thế và họ đã đạt được mục tiêu".

Khoảnh khắc thăng hoa phi thường của cầu thủ số 12 tuyển Đan Mạch

Có lẽ sự thay đổi lớn nhất của Đan Mạch chính là có mặt và tỏa sáng của Kasper Dolberg. Hai bàn thắng như trong mơ của anh đã gần như khiến đội tuyển Xứ Wales sụp đổ và 2 bàn thắng vào những phút cuối cùng của trận đấu chỉ là những gì mà đội tuyển Đan Mạch tiếp tục thừa hưởng từ lợi thế quá lớn mà Kasper Dolberg đã tạo ra.

Hàng phòng ngự 4 người chơi hết sức tỉnh táo của Đan Mạch đã không cho Gareth Bale cơ hội ghi bàn danh dự và Xứ Wales sụp đổ ở những phút đá bù giờ.

Chính sức trẻ và những khoảnh khắc "không thể tin nổi" của cầu thủ 23 tuổi Kasper Dolberg đã đem đến một trận đấu bùng nổ khác thường tại EURO lần này.