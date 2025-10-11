Câu lệnh để tạo ảnh đẹp như chụp bìa tạp chí siêu xịn với Google AI Gemini

HHTO - Chỉ với vài câu lệnh AI đơn giản, bạn đã sở hữu một bộ ảnh tạp chí lôi cuốn và đầy tính nghệ thuật như các ngôi sao Hollywood hay idol K-Pop.

Ảnh bìa tạp chí (fashion editorial) là phong cách chụp chân dung chuyên nghiệp, nổi bật với ánh sáng studio ấn tượng, sự tương phản mạnh mẽ và khả năng làm nổi bật cá tính của người mẫu.

Trend tạo ảnh bìa tạp chí bằng AI đang gây sốt trong giới trẻ. Với sức mạnh của AI Gemini, bạn hoàn toàn có thể biến ảnh cá nhân thành bìa tạp chí thời trang sang-xịn-mịn chỉ trong vài phút.

Bước 1: Truy cập công cụ AI Gemini và tải ảnh

Tìm kiếm và truy cập vào trang web của Google Gemini hoặc ứng dụng Google Gemini. Sau đó, bạn chọn vào mục Tạo hình ảnh (Generate image) trên thanh đặt câu hỏi. Tiếp theo, bạn tải lên một bức ảnh cá nhân có gương mặt rõ ràng, không bị che khuất.

Bước 2: Nhập câu lệnh AI tạo ảnh

Copy + paste ngay câu lệnh AI tạo ảnh bìa tạp chí chuyên nghiệp, ví dụ:

High-fashion editorial portrait inspired by Cosmopolitan magazine. A broken mirror shard is held gracefully, reflecting the subject’s face. Their expression is serious and intense, conveying confidence and emotional depth. Loose strands of hair fall naturally across the face, adding an authentic and artistic touch. They are wearing an oversized black blazer over a white shirt with the collar slightly open, paired with a red net-striped tie. The background features a smooth deep red gradient, creating strong visual contrast. Use the provided facial and hairstyle reference, with the head slightly tilted upward to express confidence, while maintaining a professional and respectful artistic tone. Cinematic lighting with strong shadows and sharp focus on the eyes captures a high-fashion, editorial, and cinematic aesthetic.

Bước 3: Chỉnh và tải ảnh về

Sau khi nhập câu lệnh, Gemini sẽ tạo ra ảnh trong vài giây. Nếu chưa ưng ý, bạn đừng ngần ngại thử lại nhiều lần với các câu lệnh khác nhau để tạo được bức ảnh phù hợp nhất. Nếu đã có bức ảnh như mong muốn, bạn chỉ cần tải về máy rồi đăng tải Facebook, Instagram, TikTok “khoe” với mọi người nhé!