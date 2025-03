Cắt ngực bằng dao siêu âm: Có thật sự an toàn?

Phương pháp cắt ngực bằng dao siêu âm đang được nhiều người quan tâm nhờ ưu điểm giảm đau, hồi phục nhanh và ít biến chứng hơn so với phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, độ an toàn của phương pháp này vẫn là mối bận tâm lớn. Bài viết sẽ khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của phẫu thuật cắt ngực từ nữ sang nam bằng dao siêu âm và những rủi ro tiềm ẩn cần lưu ý.

Ưu điểm dùng dao siêu âm trong phẫu thuật thu gọn ngực Phẫu thuật cắt ngực bằng dao siêu âm là một phương pháp hiện đại, giúp giảm thiểu đau đớn và thời gian hồi phục. Theo Bác sĩ Hồ Cao Vũ, hệ thống máy thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel có gắn chip giúp kiểm soát chất lượng đốt - hàn - cắt của tay dao với mục đích tăng tính an toàn cho ca phẫu thuật cắt ngực, khi phải loại bỏ nhiều mô, tuyến, da thừa và có nguy cơ chảy máu nhiều. Bác sĩ Vũ cũng cho biết thêm, ứng dụng dao siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel đạt được những hiệu quả sau phẫu thuật cắt ngực và tạo hình ngực sa trễ như: giảm đau 90% sau mổ, có thể xuất viện trong ngày, không dùng thêm thuốc giảm đau sau mổ, lành thương sẹo đẹp và mềm nhanh hơn so với dao đốt điện, giảm các biến chứng sớm và muộn sau phẫu thuật. Ngoài ra, dao siêu âm sử dụng sóng siêu âm với tần số cao để cắt mô chính xác, có khả năng bảo vệ tối đa các mô lành xung quanh, giảm thiểu tổn thương không mong muốn. Trong phẫu thuật thu gọn ngực từ nữ sang nam và tạo hình ngực sa trễ điều này rất quan trọng. Việc giảm thiểu tổn thương mô giúp bệnh nhân ít đau sau phẫu thuật, đồng thời giảm thời gian nghỉ dưỡng. Quy trình cắt ngực bằng dao siêu âm Bước 1: Thiết kế phương án phẫu thuật Xác định tình trạng ngực hiện tại gồm mô, tuyến, u bất thường, cấu trúc da (lỏng lẻo, da mỏng- dày, da thừa), cấu trúc xương lồng ngực (lồi, lõm), đường chân ngực ( cong, ngang, lệch). Sau đó, bác sĩ thiết kế đường phẫu thuật, đưa ra phương án cắt giảm mô tuyến an toàn, dời núm vú đối với trường hợp ngực sa trễ hoặc mô tuyến đổ nhiều qua vị trí giới hạn đường chân ngực, da thừa nhiều, tránh trường hợp loại bỏ quá nhiều mô và tuyến gây thiếu máu nuôi, hậu quả hoại tử vết thương và núm vú, sẹo dài. Bước 2: Dùng dao siêu âm cắt giảm mô, tuyến vú theo thiết kế Sử dụng dao siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel bóc tách mô, giải phóng mô, cầm máu và kiểm soát chảy máu bằng đốt- hàn, hạn chế tiến dịch gần như hoàn toàn với độ chính xác cao. Cắt giảm tuyến vú, hạn chế tối đa các tổn thương do nhiệt, tốc độ lành thương nhanh và hạn chế các biến chứng sau mổ như chảy dịch, sẹo xấu, hoại tử.. Bước 3: Kỹ thuật khâu Đảm bảo lành thương nhanh và thẩm mỹ Cắt ngực, là phương pháp thẩm mỹ tương tự như tạo hình ngực sa trễ vạt T, giúp loại bỏ mô, tuyến và da thừa. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ biến chứng, bao gồm chảy máu, tụ dịch, nhiễm trùng, hoại tử, mất cảm giác hoặc tê kéo dài, và sẹo xấu. Dưới đây là chia sẻ từ Ths.Bs Hồ Cao Vũ về các biến chứng thường gặp trong phẫu thuật cắt ngực từ nữ sang nam. Tụ máu Tụ máu xảy ra ngay sau phẫu thuật cắt ngực, nguyên nhân do quá trình cầm máu không tốt. Nếu lượng máu chảy ra ít cơ thể có thể tự hấp thu được, nhưng nếu lượng máu lớn gây tụ máu. Vú là một cơ quan bao gồm da, mỡ, nhu mô tuyến và mô đệm. Bên trong mô đệm là một mạng lưới phức hợp gồm các động mạch, tĩnh mạch và bạch huyết. Các động mạch vú lớn nhất là động mạch bên (từ nách) và động mạch trước giữa và sau giữa (từ ngực trong). Các nhánh của các động mạch này không hoàn toàn đi theo hệ thống ống tuyến mà thay vào đó tạo thành một đám rối ở lớp mô mỡ phía trước, vì thế phẫu thuật cắt ngực thường chảy máu nhiều hơn so với phẫu thuật nâng ngực thông thường. Tụ máu biểu hiện bằng sưng và đau, bầm tím… và có thể làm giảm khả năng tưới máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm kéo dài ... gây ảnh hưởng sự sống của vạt da, kéo dài thời gian lành- tổ chức hóa mô, gây biến dạng ngực sau phẫu thuật. Nhiễm trùng Nhiễm trùng là một trong các biến chứng sớm sau phẫu thuật cắt ngực từ nữ sang nam. Thông thường, tình trạng này sẽ biểu hiện dưới dạng viêm tại chỗ và thường có thể được điều trị bằng kháng sinh uống. Có thể cần phải dẫn lưu khối tụ dịch lớn hoặc phẫu thuật xử lý ổ nhiễm trùng nếu tình trạng nhiễm trùng dai dẳng sau phẫu thuật không thể kiểm soát bằng điều trị nội khoa Hầu hết nhiễm trùng sau phẫu thuật xuất hiện từ sau ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau mổ, một số trường hợp nhiễm trùng phát hiện muộn hơn sau mổ. Các triệu chứng của nhiễm trùng có thể nhận thấy như ăn không ngon, lạt miệng, sốt, đau vùng phẫu thuật vú, mẩn đỏ hoặc sưng tấy... Theo Bác sĩ Vũ, khi có một trong những triệu chứng này, chị em nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám sớm. Nếu dùng kháng sinh không kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, bệnh nhân có thể phải phẫu thuật lại để làm sạch, lấy mô bị nhiễm trùng, phá bỏ các khoang kín- ngóc ngách bên trong ổ viêm nhiễm, dẫn lưu dịch. Hoại tử quầng núm vú: Biến chứng hoại tử quầng núm vú rất dễ xảy ra với tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng do cắt đốt gây tổn thương quá nhiều các mô quanh quầng núm vú. Mất cảm giác vùng ngực và đầu ti Đây là biến chứng rất thường gặp với các phẫu thuật thẩm mỹ ngực có can thiệp vào vị trí quanh đầu ti và quầng vú. Với những trường hợp ngực lép, mô và tuyến vú ít, chị em nên lựa chọn phương pháp phẫu thuật và đường mổ bảo tồn núm vú. Với các trường hợp ngực sa trễ, mô tuyến vú nhiều, da lão hóa luôn có nguy cơ những biến chứng sớm và muộn liên quan đến quá trình lành thương của quầng núm vú. Khi sử dụng dao đốt điện cắt giảm quá nhiều - nhiệt lượng lớn gây tổn thương mô, dẫn đến giảm độ nhạy cảm, tê hoặc dị cảm ở núm vú thậm chí mất cảm giác ở núm vú. Sẹo xấu Để sẹo đẹp tối đa phụ thuộc vào kỹ thuật của bác sĩ cùng với kinh nghiệm đánh giá độ co giãn của da, nguy cơ hình thành sẹo để lựa chọn kế hoạch phẫu thuật và điều trị sẹo dự phòng trước – trong – sau phẫu thuật giúp sẹo đạt thẩm mỹ, hạn chế hình thành sẹo phì đại, sẹo co rút, sẹo xấu… Sẹo là điều không thể tránh khỏi khi phẫu thuật cắt ngực, mức độ sẹo cũng sẽ phụ thuộc vào các kỹ thuật, phương pháp và quy trình chăm sóc. Quy trình phẫu thuật cắt ngực bắt buộc phải kiểm tra các xét nghiệm loại trừ bệnh lý như bệnh đông máu và tăng huyết áp, cũng như ngừng thuốc chống đông và một số loại thuốc thảo dược. Mặc dù hiếm gặp, gây mê có thể tiềm ẩn rủi ro như tắc nghẽn đường thở, nhịp tim bất thường, và các biến chứng nghiêm trọng khác. Để giảm thiểu rủi ro, chị em nên chọn phẫu thuật tại các bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép, ưu tiên bệnh viện đa chuyên khoa để đảm bảo an toàn. P.V