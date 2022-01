Carnival Agency đạt giải thưởng tại SME100® Awards 2021

Carnival là một agency quảng cáo thành lập 4 năm trước với số nhân sự ở hiện tại khoảng trên 30 nhân viên. Trong 4 năm hoạt động, Carnival đã hợp tác với hơn 20 nhãn hàng, tạo ra nhiều tác phẩm nổi bật giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh của đối tác. Tháng 12/2021, Carnival vinh dự được nhận giải thưởng tại SME100® Awards.

Năm 2018, Carnival ra mắt thị trường với định vị là một Digital Agency chuyên sản xuất các digital content. Ngay từ ban đầu, Carnival không chỉ tập trung phát triển năng lực sáng tạọ nội dung mà còn đầu tư sản xuất (về máy móc, thiết bị...). Nhờ vậy, Carnival có thể vừa thực hiện ý tưởng, vừa đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyên môn sản xuất. Năm 2019, chỉ 2 năm từ ngày thành lập, ngày càng nhiều khách hàng tìm đến Carnival với yêu cầu triển khai các online video, social content, từ idea đến execution.

Định hướng trở thành một Digital Agency với thế mạnh tư vấn và sản xuất các creative asset trên Digital, có thể thấy, Carnival như một agency hybrid với production house, có thể vừa đề xuất các ý tưởng sáng tạo, chiến dịch IMC vừa chủ động sản xuất các loại nội dung khác nhau. Mục tiêu hàng đầu của Carnival vẫn luôn là mang lại kết quả kinh doanh cho khách hàng bằng những sản phẩm sáng tạo chỉn chu, thú vị và gắn kết với nhóm khách hàng mục tiêu.

Với sự tăng trưởng vượt bậc, Carnival đã tiến hành hai thay đổi lớn là chuẩn hoá quy trình vận hành và mở rộng đội ngũ nhân sự trong quá trình hoạt động. Từ một công ty với chỉ 5 thành viên và 3 phòng ban là Account, Creative và Production, hiện nay Carnival đã có hơn 30 nhân viên với nhiều phòng ban khác nhau. Về quy trình vận hành, công việc được phân chia hợp lý về khối lượng để tối đa hoá nguồn lực cũng như quy trình làm việc.

Sau 3 năm hoạt động, Carnival đã dành được nhiều giải thưởng như:

· Most Contagious Campaign 2020 by Contagious Magazine

· Tiktok Trendsetter Award 2020

· Best Digital Strategy - Tangrams APAC 2020

· Best Use of Digital | Social Media - Festival Of Media 2021

· Creative Agency of The Year 2021 - MMA Smarties APAC

Chia sẻ về việc đạt giải thưởng tại SME100® Awards 2021, ông Dương Đức Trung - Giám đốc điều hành của Carnival chia sẻ: “Đạt được giải thưởng lần này là một cột mốc đáng nhớ với Carnival. Với tham vọng không chỉ giúp khách hàng có những chiến dịch quảng cáo ấn tượng, mà còn đạt được những con số kinh doanh hiệu quả, chúng tôi không ngừng đầu tư, phát triển đội ngũ nhân sự của mình. Chúng tôi đã cố gắng không ngừng trong suốt thời gian qua. SME100 Awards 2021 cho chúng tôi biết những nỗ lực nhỏ bé mỗi ngày của tập thể bé nhỏ này đều có ý nghĩa.”

Ở Carnival, mọi người luôn làm việc với trách nhiệm và mong muốn tạo ra những thay đổi có hiệu quả thật sự cho khách hàng. Với tính chất thay đổi rất nhanh của thị trường quảng cáo, đội ngũ Carnival luôn cố gắng hết sức để mang đến những sản phẩm chất lượng, phù hợp thị hiếu và hấp dẫn người tiêu dùng. Trong tương lai, Carnival sẽ tiếp tục xây dựng định vị một digital agency với thế mạnh sáng tạo và những chiến dịch ấn tượng mang đậm dấu ấn “Carnival".