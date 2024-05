Capi Tech - Đơn vị phân phối thiết bị chống trộm Pingron độc quyền tại Việt Nam

Giải pháp hay thiết bị chống trộm luôn là những sản phẩm được mọi người săn đón bởi tư tưởng “Phòng còn hơn tránh”, nhiều người thì đã trải qua việc mất tài sản hay ảnh hưởng tâm lý rồi mới biết giá trị của các sản phẩm này. Nhưng hầu hết khách hàng chưa hiểu sâu về sản phẩm và nguyên lý hoạt động khiến lựa chọn và mua phải hàng kém chất lượng và cũng không giúp ích được nhiều. Capi Tech là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị chống trộm hiệu quả giúp quản lý an ninh từ xa một cách dễ dàng.

Tình trạng trộm cắp tài sản đang có diễn biến gia tăng phức tạp. Nhằm góp phần bảo vệ an ninh khu phố và tài sản cho gia đình bạn, Capi Tech đã cho ra mắt hàng loạt thiết bị chống trộm tuyệt vời. Các thiết bị chống trộm Capi Tech chính là một thiết bị phổ biến giúp các doanh nghiệp, cá nhân quản lý an ninh cho gia đình, doanh nghiệp, công trình tòa nhà, và đặc biệt là vườn cây, khu vực chăn nuôi mang lại nhiều hiệu quả.

Ngoài ra phụ nữ, ông bà lớn tuổi và trẻ nhỏ đều là những người chân yếu tay mềm, khó có thể chống trả lại những tên trộm ngông cuồng. Chúng sẵn sàng khống chế họ trong trường hợp chẳng may bị phát hiện, thậm chí chúng còn đánh đập, tra tấn, bắt cóc họ để tống tiền bạn. Sẽ thật là tuyệt vời nếu trong căn nhà bạn sở hữu một thiết bị chống trộm đang được Capi Tech phân phối chính hãng tại Việt Nam, chắc chắn sẽ giúp gia đình bạn giảm bớt nỗi lo có trộm đột nhập.

Thành lập năm 2017, Capi là doanh nghiệp mạnh dạn xâm nhập vào thị trường chuyên về thiết bị chống trộm và mang đến giải pháp an ninh cho mọi tổ ấm gia đình. Với đa dạng các dòng sản phẩm thiết bị chống trộm và hệ thống chống trộm được nhập khẩu độc quyền sử dụng cho tòa nhà, vườn cây và khu vực chăn nuôi bao gồm: Hệ thống chống trộm bằng sim wifi, thiết bị chống trộm hồng ngoại, thiết bị chống trộm gắn cửa, thiết bị chống trộm ngoài trời, thiết bị chống trộm vườn cây, cảm biến chống trộm, còi hú chống trộm… có thể phục vụ cho từng nhu cầu khác nhau của cá nhân và doanh nghiệp.

Sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, Capi Tech sở hữu các chuyên gia giàu kinh nghiệm về thiết bị cảm biến và hệ thống chống trộm và giám sát. Vì vậy hầu hết các vấn đề về chống trộm và giải pháp về an ninh cho mỗi khách hàng Capi Tech đều giải quyết được.

Theo ông Huỳnh Văn Nhi – CEO của Capi Tech chia sẻ: “Để được sự bền bỉ và hiệu quả trong sử dụng các thiết bị chống trộm thì chúng tôi đã luôn không ngừng mời các chuyên gia trong ngành đến từ Việt Nam và nước ngoài để cải thiện chất lượng sản phẩm và sự hiệu quả trong sử dụng, để khách hàng luôn an tâm trong sử dụng các thiết bị mà chúng tôi cung cấp”.

Với slogan “Yên tâm khi chúng tôi bên bạn”, Capi Tech không ngừng mang đến sự yên tâm cho khách hàng của mình. Đến nay, Capi Tech đã tung ra thị trường hàng nghìn sản phẩm về chống trộm để bảo vệ tài sản cho mỗi gia đình và doanh nghiệp.

Dù đạt được các chỉ số ấn tượng, song 7 năm qua với người sáng lập Huỳnh Văn Nhi chỉ là bắt đầu trong lộ trình dài hơi của Capi Tech. Kế hoạch cho những năm tiếp theo, chiến lược chính của Capi Tech là mở rộng để phát triển. Capi Tech mong muốn sẽ mở rộng thị trường và ngày càng đi sâu vào các vùng xa hơn trước đây để tiếp cận được đa dạng khách hàng hơn.

Capi Tech luôn đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, mang đến những giải pháp an ninh an toàn và hiệu quả. Quý khách hàng muốn tìm hiểu kỹ hơn về thiết bị chống trộm và giải pháp an ninh, vui lòng liên hệ ngay với Capi Tech để nhận được tư vấn chuyên sâu phù hợp và hiệu quả với nhu cầu của mình.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAPI TECH

Địa chỉ: A13/11A, Đường Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, HCM

Showroom: 205/8 Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh, HCM

Hotline: 0931 143 499 | 086 860 9149

Website: https://capitech.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/capitechvietnam