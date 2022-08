Cặp vợ chồng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

TP - Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản, nhiều người ở Quảng Trị đã cho đôi vợ chồng Liêm-Nhi vay hàng chục tỷ đồng. Phần lớn số tiền vay được, cặp vợ chồng này dành để trả nợ, xây nhà và chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, để phục vụ điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cặp vợ chồng Trương Quang Liêm (SN 1987) và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), ở phường 1, thị xã Quảng Trị, Cơ quan CSĐT đề nghị các bị hại cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm-Nhi.

Theo tố cáo của các nạn nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2/2022, vợ chồng ông Liêm - Nhi đã đưa ra thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản để vay mượn của nhiều người với tổng số tiền 47,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, xác minh có đủ cơ sở kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2/2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc “đáo hạn ngân hàng cho người khác”, “kinh doanh bất động sản” làm cho những người có tiền tin là thật và đã thực hiện việc giao tiền cho Nhi vay có tính lãi suất.

Sau khi nhận được tiền, Nhi đã chiếm đoạt số tiền đó để sử dụng vào việc trả nợ gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế Nhi có thực hiện việc kinh doanh bất động sản và cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất nhưng số tiền để thực hiện hoạt động này rất ít so với tổng số tiền vay. Trong vụ việc, Liêm đã giúp sức cho Nhi trong việc thực hiện hành vi như tìm kiếm người cho vay, ký hợp đồng vay tiền, nhận tiền, trả tiền...

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo để các cá nhân, tổ chức đã bị Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: Km2, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0694120243 để được hướng dẫn giải quyết.