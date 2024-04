Cập nhật tình hình nắng nóng ở Nam bộ

TPO - So với thời điểm nắng nóng gay gắt, thời tiết tại các tỉnh, thành Nam bộ đã giảm 1-2 độ C. Dù vậy, người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng dễ bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.