Cập nhật: Những tỉnh, thành cho học sinh nghỉ hè

TPO - Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19, nhiều địa phương quyết định kết thúc năm học sớm từ giữa tháng 5/2021, nghỉ trước 1-2 tuần so với dự kiến.

1.Phú Thọ

Phú Thọ là một trong những tỉnh có quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm nhất trong cả nước. Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở GD&ĐT sẽ đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020-2021. Chậm nhất ngày 11/5, học sinh tất cả cấp học nghỉ hè.

2. Nam Định

Tiếp đến, ngày 10/5, học sinh các cấp (trừ lớp 9, lớp 12) trên địa bàn tỉnh Nam Định chính thức được nghỉ hè. Do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm nay các em học sinh nghỉ hè sớm hơn dự kiến.

Theo Sở GD&ĐT Nam Định, việc tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 để thi tuyển vào lớp 10 THPT sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Còn lớp 12 ôn tập tại trường, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng, chống dịch và điều chỉnh kịp thời khi có các văn bản chỉ đạo tiếp theo của các cấp… Riêng, khối 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh) tạm thời ôn tập trực tuyến.

3. Gia Lai

Ngày 11/5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành năm học 2020-2021. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5.

Riêng học sinh, học viên lớp 12 thực hiện chương trình, kế hoạch học, ôn thi và thi tốt nghiệp theo chương trình, kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Việc tổ chức kiểm tra, thi cũng phải đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 11/5, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định có công văn khẩn gửi lãnh đạo các Phòng GD-ĐT, Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên... yêu cầu khẩn trương kết thúc năm học 2020- 2021.

Theo đó, từ ngày 15/5, tất cả học sinh, học viên bắt đầu nghỉ hè nhưng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc bình thường, hoàn thành các công việc theo khung thời gian năm học 2020- 2021.

4. Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long ra công văn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, các trường mầm non sẽ nghỉ và kết thúc năm học 2020 - 2021 kể từ ngày 12/5, bậc Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên chủ động nghỉ sau khi hoàn thành kiểm tra, đánh giá cuối năm học, chậm nhất đến ngày 14/5, theo hướng dẫn của sở GD&ĐT.

5. Thanh Hóa

Sở GD&ĐT Thanh Hóa thông báo điều chỉnh thời gian kết thúc năm học. Trước đó, tỉnh này từng quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm 10 ngày so với kế hoạch được phê duyệt từ đầu năm học. Theo thông báo mới, học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11/5, các trường phổ thông đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá và chương trình học chủ động cho học sinh nghỉ, kết thúc năm học.

6. Nghệ An

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ hè từ ngày 17/5. Như vậy, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ hè trước 1 tuần so với kế hoạch năm học và kết thúc năm học cũng trước hơn 1 tuần so với dự kiến.

Các trường chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn căn cứ công văn của Bộ GD&ĐT để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục các môn học.

Trước mắt, để đảm bảo việc ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ có hướng dẫn cụ thể tới các nhà trường.

7. Hà Nội

Ngày 13/5, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Cụ thể, các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5.

Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15/5 đến 28/5).

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đồng ý với đề xuất của sở về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD&ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

8. Tây Ninh

Trước tình hình dịch CCOVID-19 phức tạp, tại Tây Ninh, học sinh bậc mầm non kết thúc năm học vào chiều 14/5, còn các trường bậc phổ thông cho học sinh kiểm tra học kỳ II đến ngày 15/5 và chuyển sang học trực tuyến từ 17-28/5 ( riêng các lớp 12 vẫn học tại trường để ôn thi) theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

9. An Giang

Tại An Giang, cấp học mầm non kết thúc năm học từ ngày 12/5. Học sinh cấp tiểu học dừng đến trường từ 13/5. Học sinh cấp THCS, THPT và học sinh, học viên hệ giáo dục thường xuyên dừng đến trường từ ngày 17/5.

10. Sơn La

Tại Sơn La, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát và đề xuất phương án tổ chức các kỳ thi, nghỉ hè đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chất lượng giáo dục. Theo đó, các trường mầm non sẽ kết thúc năm học từ ngày 12/5, học sinh tiểu học từ ngày 16/5.

11. Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2020 - 2021 vào ngày 15/5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch thời gian năm học được phê duyệt từ đầu năm.

12. Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng ban hành công văn về việc kết thúc năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non từ ngày 10/5, các cấp học còn lại đẩy nhanh kiểm tra, đánh giá cho học sinh nghỉ trước ngày 16/5.