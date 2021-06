CẬP NHẬT DỊCH 1/6: Giám đốc Sở Y tế TPHCM cảnh báo ca mắc COVID-19 sẽ còn tăng cao

TPO - Tính đến sáng 1/6 đã có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

TPO - Theo Bộ Y tế, vắc xin phòng COVID-19 là vắc xin mới, chưa có nhiều dữ liệu về phản ứng sau tiêm. Do đó, các điểm tiêm chủng cần đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện an toàn tiêm chủng, bao gồm thực hành tiêm và theo dõi, xử trí kịp thời các phản ứng bất lợi sau tiêm.

TPO - Cục Quản lý Dược vừa có thông báo, thu hồi toàn quốc dung dịch uống atisalbu (salbutamol 2mg/5ml), do Công ty CPDP An Thiên sản xuất, do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích.