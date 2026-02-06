Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cập nhật dàn linh vật ngựa mới "cực vuýp": Newbie tỉnh Điện Biên nhập cuộc "lên top"

Thùy Linh (tổng hợp)

HHTO - Những ngày cận Tết, linh vật ngựa may mắn của các tỉnh thành phố liên tục ra mắt. Liệu "lính mới" có cơ hội lọt top trước các "con mã" đã khuynh đảo trước đó?

Hòa trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán 2026, 8 linh vật ngựa tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị là công trình nghệ thuật mang đậm nét dân gian. Phỏng theo bức tranh phong thuỷ “Mã Đáo Thành Công”, nghệ nhân Đinh Văn Tâm - “cha đẻ của dàn Hoa hậu đình đám” đã thi công 8 con tuấn mã cao 2 - 3,5m trong vòng 5 tháng. Nhiều người nhận xét, tác phẩm nổi bật nhờ gam màu tươi sáng và khí thế ngút ngàn. Cũng bởi vậy, ngay khi được đưa ra trưng bày, cụm công trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới check-in.

623099051-2972663756273373-3981968910994460864-n.jpg
Ảnh: Mèo Đen

Xung quanh địa bàn tỉnh, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Thánh Gióng” được đặt tại Khu du lịch sinh thái Trưng Vương (xã Cồn Tiên) cũng "lọt top thịnh hành". Bức tượng cao 7m, nặng 10 tấn, tạo tác bằng đá nhân tạo trên nền cốt sắt và xi măng thành hình Phù Đổng Thiên Vương đang mặc áo giáp, tay cầm khóm tre ngà, cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân. Để toát lên thần thái oai hùng và dáng vẻ uy nghi của bức tượng, nhà điêu khắc Trương Thiện Tâm (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đã tính toán tỉ mỉ và hoàn thiện tác phẩm sau hơn 3 tháng miệt mài lao động.

623360326-26284293541168674-8039598713591493704-n.jpg
Ảnh: Đăng Tuyên

Khi chí lớn gặp nhau, TP.HCM cũng đang gấp rút hoàn thiện tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, chiều cao 11m, chiều ngang 9m. Đặc biệt, chú ngựa ấy còn có thể cử động khớp chân và cổ, góp phần làm sắc Xuân thêm độc đáo và vui tươi. Dù mới thi công được khoảng 80% nhưng linh vật này được kỳ vọng sẽ nằm trong top ngựa “wow” nhất năm. Tác phẩm dự kiến đặt tại Đường hoa Nguyễn Huệ từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) cùng “anh chị” Nhất Mã Thong Dong, Ngựa Chín Hồng Mao,…

Video: @hung.1992ls

“Vượt núi, băng rừng” lên các tỉnh phía Bắc, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, linh vật ngựa đỏ và vàng được khen là có diện mạo khôi ngô, tuấn tú. Tác phẩm được chế tác từ composite (vật liệu tổng hợp) đảm bảo độ bền, giữ được màu sắc, đường nét tinh xảo để chào mừng “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng” khai mạc lúc 20h 7/2/2026.

z7502999301241-4db2b73b969662b87fffb381591bc444.jpg
Ảnh: Công Luận

Tại khu vực trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, 5 chú ngựa cam đất đang “hí vang trời” với thế tung vó "thần sầu". Đàn ngựa này tượng trưng cho hành Hỏa và Thổ tương sinh, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và thịnh vượng. ​Khác với “cặp bé Na dưỡng thê” năm ngoái, linh vật ngựa năm nay được tạo hình theo lối tả thực, chú trọng vào vẻ uy nghiêm và hùng dũng.

Video: @svhttdldienbien

Bên cạnh đó, tượng ngựa vàng đạp mây trắng tại Quảng trường 7/5 (P. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cao khoảng 3m, dài khoảng 2,5m, chiều ngang 1,5m cũng nhận về nhiều lời khen. Tác phẩm được anh Phạm Đức Việt làm từ xốp nguyên khối, sau đó phủ sơn tỉ mỉ để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ ngoài trời. Trên thân linh vật khắc vân nổi mềm mại, dưới chân điểm xuyết thêm những thỏi vàng mang thông điệp cầu mong sự sung túc, phát triển phồn vinh. Đây là lần đầu tiên Điện Biên gia nhập đường đua dựng tượng linh vật mừng năm mới nhưng đại diện của thế hệ newbie đã “đốn triệu trái tim” ngay từ khi xuất hiện.

unnamed-1.jpg
Thùy Linh (tổng hợp)
#linh vật #Linh vật ngựa #Tết Nguyên Đán #Linh vật Tết 2026 #Tết Bính Ngọ 2026 #Linh vật Tết Bính Ngọ #Linh vật Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục