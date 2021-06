CẬP NHẬT COVID-19 ngày 21/6: Cặp vợ chồng ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

TPO - Test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính, một cặp vợ chồng ở Nghệ An được cách ly và tiếp tục tiến hành xét nghiệm PCR.

Sáng 21/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có cặp vợ chồng Đ.S.T (SN1962) và N.T.L (SN 1966), trú tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh.

Ngày 17/6, chị N.T.L có biểu hiện sốt, mệt mỏi, tức ngực; ở nhà tự mua thuốc uống. Ngày 20/6, chị L. được chồng là Đ.S.T chở đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông làm test nhanh, cho kết quả 2 lần dương tính. Người chồng sau đó xin làm test nhanh và cũng có kết quả 2 lần dương tính.

Cặp vợ chồng được cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca thứ ba là anh N.Q.B (SN 1993, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh) là F1 của BN 11633. Trước đó, bệnh nhân đã được cách ly tại khu cách ly Khách sạn Thái Bình Dương, thị xã Cửa Lò.

Bệnh nhân N.Q.B làm cùng, chơi cùng với BN 11633 và BN 11440. Ngày 16/6, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của N.Q.B là âm tính với COVID-19. Ba ngày sau, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, ngành Y tế Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến 8h sáng 21/6, Nghệ An đã ghi nhận 30 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. (Thu Hiền)

20 tỉnh, thành qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 21/6 cho biết có thêm 47 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM nhiều nhất với 33 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.258 bệnh nhân.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6 có 47 ca mắc mới (BN13212-13258):

- 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương.

- 46 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 21/6:

- Việt Nam có tổng cộng 11.559 ca ghi nhận trong nước và 1.699 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 21/6

Cả thế giới có 179.234.885 ca mắc, trong đó 163.787.822 khỏi bệnh; 3.881.335 ca tử vong và 11.565.728 ca đang điều trị (82.647 ca diễn biến nặng).

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 284.998 ca, tử vong tăng 5.678 ca.- Châu Âu tăng 34.894 ca; Bắc Mỹ tăng 11.803 ca; Nam Mỹ tăng 90.637 ca; châu Á tăng 125.307 ca; châu Phi tăng 22.177 ca; châu Đại Dương tăng 180 ca.-

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 29.624 ca, trong đó: Indonesia tăng 13.737 ca, Philippines tăng 5.803 ca, Malaysia tăng 5.293 ca, Thái Lan tăng 3.682 ca, Campuchia tăng 659 ca, Myanmar 407, Đông Timor tăng 29 ca, Singapore tăng 11 ca, Lào tăng 3 ca. (Lê Vũ)

Cách ly nam sinh viên về từ Gò Vấp có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 21/6, Bác sĩ CK2 Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ xác nhận với Tiền Phong, trường hợp một nam sinh viên về từ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã được đưa đi cách ly điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2.

Theo Bác sĩ Trúc, nam sinh viên nói trên tên P.C.T (20 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Ngày 30/5, T. từ TP Hồ Chí Minh về nhà tại Long An. Hôm sau (31/5), em này cùng bạn gái di chuyển bằng xe máy qua tỉnh Đồng Tháp, rồi sang đò Phong Hoà để vào địa bàn phường Thới An (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Tại đây, cả 2 thực hiện khai báo y tế đúng quy định.

Đến khoảng 16h cùng ngày, T. cùng bạn gái di chuyển về ấp Thới Lợi, phường Phước Thới (quận Ô Môn) và có tiếp xúc với những người trong gia đình. Sau đó, nam sinh viên được vận động đi cách ly tập trung.

Qua 2 lần xét nghiệm T. đều âm tính. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm vào ngày 20/6 nam sinh viên này dương tính với Sars-CoV-2 nên được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

Sau khi có kết quả trên, ngay lập tức ngành chức năng đã rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với T. Qua đó, truy vết được 14 F1.

“Bệnh nhân này về TP Cần Thơ đã được hiện khai báo y tế đầy đủ. Thời điểm đó, bệnh nhân có tiếp xúc với người trong gia đình nhưng sau khi về nhà được 30 phút chúng tôi đã đến vận động đi cách ly tập trung. Khi có kết quả xét nghiệm dương tính thì bệnh nhân đã được cách ly rồi nên không ảnh hưởng nhiều. Để chắc chắn, chúng tôi đã tiến hành truy vết và thực hiện xét nghiệm 14 F1 của T. Hiện tại tất cả đều âm tính” – Bác sĩ Trúc thông tin. (Kim Hà)

Sở Y tế Nghệ An thông báo khẩn về địa điểm liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Ngày 21/6, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Căn cứ Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân; Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thông báo tất cả người dân đã đến: Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) từ 16h đến khoảng 17h ngày 10/6/2021; Phòng khám Đông Y gia truyền Ông Phùng, xóm 3, Nghi phú: từ 10h00 đến khoảng 10h30 ngày 10/6/2021; Hiệu thuốc Gia truyền Ông Bát Văn, Cầu cửa tiền: lúc 8h00 ngày 18/6/2021;

Chợ Quang Trung: Quán gửi xe đầu tiên Khu vực Cổng vào đối diện vòng xuyến Minh Khai và Lê Hồng Phong; khu vực mua cá biển: Từ 8h00 đến khoảng 09h00 ngày 15/6/2021; Quán gửi xe đầu tiên bên tay trái ngoài đường Tam giác, Khu vực mua thịt bò, xương, rau: từ 6h30 đến khoảng 7h30 ngày 20/6/2021; Khu vực Bán thịt gà, Chợ Cửa Bắc: từ 16h00 đến khoảng 16h30 ngày 15/6/2021.

Liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; 1900.9095 (Bộ Y tế); 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An)

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn/

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn. Tổ chức giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định khi có trường hợp liên quan các địa điểm nêu trên.

Đến sáng 21/6, tỉnh Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. (Cảnh Huệ)