CẬP NHẬT COVID-19 ngày 2/7: Nhiều ổ dịch cộng đồng, chưa xác định nguồn lây

Dựng lều trại, nhà container tại nhà máy cho công nhân Ðể ứng phó diễn biến phức tạp của dịch bệnh và ổn định sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm như Bình Dương, Ðồng Nai… dựng lều trại, nhà container tại nhà máy cho công nhân ở lại sinh hoạt. Xí nghiệp Lốp Radial, chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã chuyển một phần nhà xưởng thành khu lưu trú, dựng lều trại để công nhân ở lại, đảm bảo sản xuất, phục vụ công tác cách ly. Khoảng 500 công nhân Xí nghiệp Lốp Radial hiện ở tạm tại nơi làm việc. Không chỉ ăn ở, làm việc, người lao động còn cải tạo các phần đất trống ở nhà máy làm sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Lều trại cho công nhân tại Xí nghiệp Lốp Radial Ông Hoàng Vĩnh Phúc, Phó giám đốc Xí nghiệp, cho hay, sau khi thị xã Tân Uyên giãn cách theo Chỉ thị 16, ngày 22/6, ban giám đốc họp lên kế hoạch cho toàn bộ lao động ăn ở tại nhà máy để duy trì sản xuất. Nhà máy mua đồ dùng, lều bạt, dọn dẹp nhà kho, dựng khu lưu trú, lắp nhà vệ sinh, nơi tắm giặt, móc phơi áo quần... đủ cho khoảng 500 người ở lại. Tương tự, tại Công ty Wanek 2 (KCN VSIP 2, Bình Dương), do có nhiều ca mắc COVID-19 nên gần 1.500 công nhân đang phải cách ly tại nhà xưởng. Ngoài việc bố trí lều tạm tại chỗ, công ty liên hệ mượn một số điểm trường để công nhân giãn cách. Tất cả công nhân tại công ty này được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm để vừa cách ly vừa sản xuất. Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cho biết, doanh nghiệp bố trí khu cách ly được chia ra thành các khu khác nhau, bao gồm khu chuyên gia, khu cho đối tượng nguy cơ cao và công nhân khác để vừa cách ly vừa sản xuất. Công nhân được công ty lo 3 bữa ăn. Đồ dùng người nhà tiếp tế khi qua cổng đều được kiểm tra, phun khử khuẩn trước khi đến tay người nhận. Luân phiên lưu trú tại nhà máy Công ty TNHH Sơn Ocean Việt Nam (KCN Long Thành, Đồng Nai) đã lên phương án bố trí người lao động lưu trú tại nhà máy. Để có chỗ ở cho công nhân, công ty cho lắp đặt 6 container mỗi container có diện tích 30m2, bên trong gắn máy lạnh, thông gió, có cửa sổ, đèn chiếu sáng. Mỗi container chứa được 10 người. Ngoài ra, công ty làm thêm nhà vệ sinh, mở thêm các khu tắm giặt mới, mua mới tủ đông. Công nhân lưu trú được phát mền, gối, nệm… Hằng ngày, nhà bếp nấu ăn các bữa chính, phụ với chi phí 150.000 đồng/người. Các công nhân luôn phiên lưu trú lại nhà máy, thời gian mỗi phiên từ 2-3 tuần và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Công ty TNHH Dakan Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) cho biết, công ty cũng cho lắp đặt 2 container làm khu cách ly y tế. "Những container này cũng sẽ là nơi lưu trú ở lại làm việc trong trường hợp bùng phát dịch bệnh", ông Nguyễn Công Đoàn, Giám đốc công ty, cho hay. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp đã xin được phép tổ chức cho người lao động ở lại và làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Nhiều doanh nghiệp đã thuê phòng trọ, mở rộng khu lưu trú, lắp container văn phòng, để người lao động đến từ các vùng có dịch ở lại tạm trú, ổn định sản xuất. (HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG-BG)



Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp liên tục gia tăng số mắc tại cộng đồng do địa bàn tiếp giáp TPHCM, có nhiều khu công nghiệp, nhà máy với số lượng lớn người lao động có mật độ giao lưu, đi lại cao. Một số nơi, người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Các tỉnh như Phú Yên, Quảng Ngãi đã có nhiều nguồn lây từ các khu vực đang có dịch do mật độ giao thương, đi lại liên tỉnh qua địa bàn cao.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho hay, đợt dịch lần thứ 4 diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, xảy ra cùng lúc tại nhiều địa phương với nhiều nguồn lây, nhiều ổ dịch. Chủng virus Delta lây nhanh, mạnh hơn làm bệnh tăng nặng. Cùng với đó, dịch không chỉ lây nhiễm theo chuỗi mà còn lây nhanh, rộng theo chùm.

Ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận 713 ca mắc COVD-19 với 20 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (12), An Giang (3), Kiên Giang (2), Ðà Nẵng (2), Hà Nội (1). 693 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (464), Bình Dương (90), Tiền Giang (38), Long An (28), Phú Yên (26), Hưng Yên (11), Quảng Ngãi (9), Bắc Giang (5), Hà Tĩnh (5), An Giang (5), Nghệ An (3), Bắc Ninh (3), Ðà Nẵng (3), Vĩnh Long (1), Bình Phước (1), Ðồng Tháp (1); trong đó 584 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, có 407 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ông Long nhìn nhận: “Các địa phương đã rất nỗ lực, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách, cách ly kịp thời, phù hợp nên các chuỗi lây nhiễm nhanh chóng được khoanh vùng, kiểm soát, nhờ đó công tác phòng, chống dịch hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát”.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói rằng, trên thế giới, dịch bệnh vẫn còn kéo dài, chưa có khả năng được kiểm soát trên quy mô toàn cầu trong năm 2021; các biến chủng mới có khả năng tiếp tục xuất hiện, các làn sóng bùng phát dịch có thể quay lại bất kỳ lúc nào, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Trong nước, dịch bệnh kéo dài và sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc tại cộng đồng, trong các khu công nghiệp, nơi tập trung đông người và có thể lây lan thành ổ dịch lớn hơn. Do đó, các nguyên tắc phòng, chống dịch cơ bản là ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch cần tiếp tục được thực hiện kịp thời, phù hợp, triệt để.

Ông Long yêu cầu, thời gian tới, TPHCM, Bình Dương và một số địa phương lân cận cần thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội theo quy mô phù hợp; nâng cao năng lực và áp dụng chiến lược xét nghiệm, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, tổ chức chiến dịch tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

