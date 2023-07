Cập nhật bão Talim: Quảng Ninh gió giật cấp 7

TPO - Do ảnh hưởng của bão Talim (bão số 1), tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có gió giật cấp 6-7.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h hôm nay (18/7), vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hòn Dáu (Hải Phòng) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Cửa Ông và Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo tác động của bão: Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trên đất liền, tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có gió giật cấp 6-7. Bắc vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 2,0-3,0m.

Từ chiều nay đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50-150mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-70mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp kiểm tra công tác phòng chống bão ở Quảng Ninh

Sáng 18/7, Đoàn công tác Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó BCĐ làm trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra công tác phòng, chống mưa bão tại một số hồ đập, dự án đang thi công, hoạt động đảm bảo an toàn phương tiện tàu, thuyền, hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và TP Móng Cái.

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 16/7, Quảng Ninh đã thực hiện phân công 3 đoàn công tác do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản. Do vậy, tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân, các đơn vị ứng phó bão, lũ.

Qua kiểm tra, thị sát Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, bão số 1 di chuyển chậm, diễn biến phức tạp, do vậy không được chủ quan, lơ là. Bên cạnh công tác chuẩn bị phòng, chống tốt, rất cần phải cập nhật thường xuyên tình hình, diễn biến của bão; cần chuẩn bị kỹ phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Đặc biệt, sau bão sẽ là ảnh hưởng từ hoàn lưu, gây mưa lớn, khu vực Quảng Ninh dự báo lượng mưa đạt 300mm – 400mm, do vậy, mọi phương án ứng phó phải được chủ động. Tỉnh cần tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện giám sát các tàu, thuyền đã về nơi tránh trú an toàn, không để ra khơi trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hồ, đập trên địa bàn.

Tỉnh cũng cần quan tâm, có phương án đảm bảo an toàn cho du khách, người dân các khu vực du lịch, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; quan tâm đến đời sống bà con ngư dân... Đối với các mỏ khai thác trên địa bàn, các đơn vị cần có phương án cụ thể để phòng, chống mưa bão, ngập lụt, sạt lở hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.