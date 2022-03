Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thi công chậm: Giám đốc dự án nói gì?

TPO - Trong tuyến bài cao tốc Bắc - Nam thi công ì ạch được Tiền Phong khởi đăng những ngày qua, tại dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt được ghi nhận không đáp ứng tiến độ yêu cầu, trao đổi với PV báo Tiền Phong , ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Cty đầu tư Phúc Thành Hưng - Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện dự án đã xác nhận thực trạng trên.

Ông Việt cho biết, trên toàn tuyến các Nhà thầu thi công dự án đã xây dựng cơ bản xong hệ thống lán trại công trường, huy động nhân sự Ban điều hành hiện trường và đã triển khai 27 mũi thi công, với 146 thiết bị. Cụ thể tại gói thầu XL 01, liên danh gồm Cty Hòa Hiệp - 245 - Đại Hiệp - Thái Yên đã huy động 14 mũi thi công; Gói thầu XL02, Cty Xây dựng Trường Sơn đã huy động 4 mũi; Gói thầu XL03, Cty CP Tập đoàn Cienco4 đã huy động 7 mũi thi công; Gói thầu 04 liên danh Vina2 - Licogi16 đã triển khai 2 mũi.

Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Cty đầu tư Phúc Thành Hưng trong buổi trao đổi với PV Tiền Phong.

Để đảm bảo khối lượng thi công, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, nhà đầu tư đã yêu cầu trong tháng 3 này phải khẩn trương huy động thêm 18 mũi thi công mới; cùng với đó bổ sung thêm các thiết bị tại các mũi thi công để đáp ứng nhu cầu công việc.

Vậy vì sao yêu cầu tiến độ dự án hiện nay là gần 10% nhưng thực tế mới đạt 1,7 %, trên công trường cũng rất ít công nhân thi công?

Thời gian qua các nhà thầu chủ yếu làm các công việc liên quan đến thủ tục, chính sách thi công; hoàn thiện đường công vụ và hệ thống lán trại công trường; huy động nhân sự các Ban điều hành công trường… Với tình hình thi công tại dự án những ngày vừa qua, do liên quan đến đắp nền, san lấp mặt bằng; các công việc này lại gặp thời tiết mưa thất thường, không ủng hộ nên các nhà thầu dự án đã phải đợi một vài ngày để trời khô, nắng trở lại, có đơn vị chuyển sang các công việc chuẩn bị cho thi công tổng thể. Ngoài ra, thời gian qua, NĐT dự án cũng phải tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng, cụ thể là ngân hàng để ký hợp đồng giải ngân vốn cho dự án. Do những yếu tố khiến tiến độ thi công và khối lượng công việc tại dự án bị chậm so với kế hoạch. Hiện NĐT đã làm việc với từng nhà thầu và có phương án thi công “đuổi” lại thời gian bị chậm vừa qua.

Hơn 90% mặt bằng dự án đã được bàn giao

Ngoài không đáp ứng tiến độ, dự án còn bị chậm trễ trong thực hiện điều khoản hợp đồng huy động vốn do dự án, ông có ý kiến gì về việc này?

Lâu nay các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đó có hợp đồng BOT được áp dụng Luật Đầu tư công trong việc huy động tín dụng, vốn cho dự án. Theo đó, sau khi ký hợp đồng BOT với cơ quan nhà nước, NĐT có thời gian từ 12 đến 18 tháng làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động vốn. Tuy nhiên, với dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt và các dự án cao tốc Bắc - Nam khác nói chung, được Quốc hội ban hành các Nghị quyết riêng để thực hiện theo cơ chế đặc thù, nên thời gian cho phép các nhà đầu tư huy động vốn chỉ trong vòng 6 tháng.

Dự án ký hợp đồng BOT ngày 13/5/2021, ký xong tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thực hiện các đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 khoảng 3 tháng để phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ hoạt động tại dự án gần như bị dừng khiến NĐT không đủ thời gian để đàm phán, thỏa thuận các điều khoản với ngân hàng. Với lý do bất khả kháng trên, nhà đầu tư đã phải làm các thủ tục kiến nghị với Bộ GTVT cho thêm thời gian để NĐT thực hiện nội này. Đến ngày 12/2/2022 vừa qua, NĐT đã ký được hợp đồng tín dụng cho dự án với 4 ngân hàng cấp vốn gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank và Bắc Á Bank.

Mặt bằng dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã được địa phương và Bộ GTVT giao đến trên 90%.

Ông có thể khẳng định tiến độ hoàn thành dự án, hiện dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc gì không?

Sau khi ký được hợp đồng tín dụng, NĐT đã làm việc với các nhà thầu yêu cầu xây dựng lại toàn bộ kế hoạch, tiến độ thi công, trong đó có việc thi công “đuổi” lại các phần việc đã bị chậm trong thời gian qua. Theo phương án thi công mới được NĐT lập và báo cáo Ban Quản lý dự án 6 (PMU6) và Bộ GTVT, tiến độ dự án vẫn được đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu là tháng 5/2024.

Việc ký được hợp đồng tín dụng cho dự án là đã giải quyết được trở lại lớn nhất lâu nay là vốn đầu tư. Với mặt bằng, đến nay NĐT đã nhận bàn giao mặt bằng từ Ban PMU 6 và hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương với khối lượng 44,62/49,30 km (90,51%). Khối lượng mặt bằng còn lại đang vướng mắc chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất qua các khu dân cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, ngôi mộ…

Biến động giá, nhà đầu tư nguy cơ lỗ hơn 1 nghìn tỷ đồng

Ông có đánh giá gì về việc thực hiện dự án BOT giao thông hiện nay, ý kiến đề xuất?

Khi xây dựng khung giá để làm hồ sơ dự thầu dự án, giá xăng dầu chỉ khoảng 14 đến 15.000 đồng/lít, nay tăng lên gần 30.000 đồng lít (tăng 102%); cùng với đó giá nhựa đường hiện nay cũng tăng thêm 28%, thép tăng thêm 46%... dẫn đến giá trúng thầu tại dự án là hơn 11.157 tỷ đồng thì nay giá trị thi công thực tế được tính toán tăng thêm 1.500 tỷ đồng, trong khi đó số tiền dự phòng cho biến động giá, chi phí nhân lực, thi công tại dự án chỉ có 300 tỷ. Mức tăng này đã nằm ngoài sự tính toán của NĐT, cơ quan nhà nước quản lý dự án. Như vậy với mức tăng trên, nếu được sử dụng khoản 300 tỷ cho việc biến động giá vừa qua thì NĐT đang lỗ khoảng 1.100 tỷ. Từ thực tế được tính toán này cho thấy suất đầu tư tại dự án đang bị âm sâu, dẫn đến các tổ chức tín dụng đắn đo, chần chừ thời gian qua. Tuy nhiên do phương án tài chính của dự án tốt, điều này được thể hiện qua lưu lượng xe trên hành trình Diễn Châu – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đông nên cuối cùng dự án đã đàm phán được với 4 ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng giải ngân. Với khoản chi phí bị chênh lệch do biến động giá, NĐT đang làm việc với các cơ quan có liên quan để có các phần tính toán, hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể thực hiện tiếp dự án.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trong 11.157 tỷ đồng đầu tư cho dự án, nhà nước bỏ kinh phí theo Nghị quyết đặc thù của Quốc hội đến 55% tổng mức đầu tư (Luật PPP vốn nhà nước không chiếm quá 51%) - khoảng 6.100 tỷ đồng; NĐT bỏ kinh phí 45%, khoảng 5.090 tỷ đồng; số vốn này nhà đầu tư Cty Phúc Thành Hưng có 1.530 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định, vay ngân hàng 3.427 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia đóng góp vốn tại dự án: Công ty TNHH Hòa Hiệp chiếm 40%; các NĐT liên danh còn lại gồm: Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2 chiếm 15%. Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 50 km, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 44,4 km, qua đi qua địa bàn Hà Tĩnh dài 4,9 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 11.157 tỷ đồng, hình thức thực hiện dự án theo PPP hợp đồng BOT. Liên danh các nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án gồm Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2. Sau khi trúng thầu, các nhà thầu này đã lập nên Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (Cty Phúc Thành Hưng) ký hợp đồng BOT với đại diện Bộ GTVT để triển khai dự án.