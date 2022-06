Cao tốc Bắc - Nam: Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí

TPO - Cây "cô đơn" ở Hồ Tây, một trong những hình ảnh lãng mạn nổi tiếng ở Hà Nội, vừa bị đổ rạp do bị người chặt hạ trong đêm.

TPO - Liên quan đến việc UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị Đoàn Thanh tra Chính phủ lập biên bản do cung cấp thông tin không đầy đủ, lãnh đạo địa phương này cũng xin nhận trách nhiệm vì làm chưa tốt.

TPO - Nhiều hoạt động an sinh xã hội của cụm Đoàn Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế do Trung ương Đoàn chủ trì đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, hiệu quả tại đảo xanh, đảo thanh niên Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị.