Cao thủ nhu thuật Brazil ra đòn siêu nhanh, đấm đối thủ cắm đầu xuống sàn

TPO - Liên quan ngư dân bị 'tra tấn' bằng kìm trên biển, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đây là bị can thứ 4 liên quan đến vụ án bị bắt tạm giam.