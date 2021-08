Cao ốc trên đất 'vàng' Hà Nội không qua đấu giá gây thất thu

Không đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, kẽ hở gây thất thu ngân sách?

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây thông báo kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội giai đoạn 2003-2016 vừa công bố.

Theo TTCP, giai đoạn 2003-2016, UBND TP Hà Nội và các sở ngành đã tích cực đưa các cơ sở sản xuất trong khu vực nội thành không còn phù hợp hoặc gây ô nhiễm ra ngoại thành. Các khu đất sau đó đều được chuyển mục đích sử dụng đất làm văn phòng, nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại...

Theo TTCP, dự án Five Star West Lake không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tự thỏa thuận theo hình thức hỗ trợ) dẫn đến số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước thu được thấp.

Trong đó, có dự án Tổ hợp công trình văn phòng làm việc, kinh doanh thương mại và căn hộ cao cấp tại 167 Thụy Khuê (tên thương mại là dự án Five Star West Lake) do Công ty CP quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI – thuộc Tập đoàn GFS) làm chủ đầu tư.

“Việc pháp luật không có quy định xác định lợi thế thương mại đối với giá trị quyền sử dụng đất cũng như việc đấu giá khi lựa chọn nhà đầu tư liên doanh, liên kết để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án, đây là một trong những sơ hở chính sách gây thất thoát ngân sách Nhà nước trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án đất ở những vị trí đắc địa” TTCP chỉ rõ.

Được biết, ngoài dự án Five Star West Lake thì dự án số 1 Phùng Chí Kiên, dự án 365A Minh Khai, dự án Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng, dự án Sakura Tower 47 Nguyễn Tuân, dự án King Palace số 108 Nguyễn Trãi, dự án Aqua Central 44 Yên Phụ… cũng trong tình trạng tương tự.

Xác định tiền sử dụng đất không đúng

Theo Kết luận thanh tra, dự án Five Star West Lake có diện tích sử dụng đất 2.672m2, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2017 đến quý III/2019. Tiền sử dụng phải nộp của dự án là hơn 59 tỷ đồng.

TTCP cho biết, nguồn gốc đất trước khi chuyển đổi mục đích do Công ty Giầy Thụy Khuê thuê Nhà nước năm 1998 làm nhà xưởng sản xuất kinh doanh; năm 2004 UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Giầy Thụy Khuê chuyển đổi mục đích sử dụng đất để liên doanh với Công ty CIRI thực hiện dự án; năm 2006 UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Giầy Thụy Khuê rút khỏi liên doanh và chuyển giao cho Công ty CIRI tiếp tục làm chủ đầu tư dự án.

Đến năm 2011, UBND TP thu hồi đất 2.665m2 của Công ty Giầy Thụy Khuê giao cho Công ty CIRI thực hiện dự án đầu tư.

Việc xác định tiền sử dụng đất của dự án Five Star West Lake số 167 Thụy Khuê cũng có vi phạm.

Theo TTCP, việc xác định tiền sử dụng đất của dự án cũng có vi phạm. Theo đó, việc UBND TP Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất tại quyết định số 7396 ngày 31/12/2015 đã không loại khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất đầu tư, và đưa khoản chi phí kiểm định và chứng nhận phù hợp chất lượng (1%) chi phí xây dựng vào tổng chi phí phát triển để giảm trừ khi xác định giá thu tiền sử dụng đất là không đúng quy định tại Thông tư 36 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, dự án Five Star West Lake có quy mô 14 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm 32 căn hộ để ở và 38 căn hộ dịch vụ. Dự án này quảng bá có vị trí đắc địa trên khu đất "kim cương" 167 Thụy Khuê - 162 Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ, Hà Nội), có view nhìn ra hồ Tây.

Với vị trí đắc địa như vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn cũng muốn sở hữu khu đất. Do vậy nếu dự án được đấu giá lựa chọn nhà đầu tư khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn cho ngân sách.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn GFS thành lập năm 1997, tiền thân là đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 8 (Cienco 8) thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi được cổ phần hóa vào năm 2005, tập đoàn hiện có 12 đơn vị thành viên, hoạt động trong ba lĩnh vực chính là tài chính, bất động sản, năng lượng.

Hàng chục căn hộ liền kề tại dự án Five Star Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) do Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư dính "lùm" xùm vi phạm trật tự xây dựng, xây sai thiết kế được duyệt, cơi nới phần tum.

Tập đoàn GFS được biết đến là chủ đầu tư các dự án mang thương hiệu Five Star như: Five Star Garden, Five Star Mỹ Đình, Five Star Residence, Five Star West Lake... Thế nhưng, những dự án của Tập đoàn GFS liên tục vướng phải lùm xùm xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, thi công làm nứt nhà dân.

Như Tiền Phong thông tin, năm 2017, dự án Five Star Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) bị người dân người dân phản ánh hàng chục căn hộ liền kề xây sai thiết kế được duyệt ban đầu. Cụ thể, có tới 20/53 công trình vi phạm trật tự xây dựng, tự ý thi công, cơi nới thêm phần tum.