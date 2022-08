Cảnh sát tuần tra bắt đối tượng tàng trữ ma túy và súng

TPO - Thấy có dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Nhơn trạch (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên tàng trữ 6 gói ma túy và một khẩu súng ngắn.

Ngày 3/8, Công an huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Võ Ngọc Xiên (SN 1992, thường trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/7, trong khi tuần tra khu vực đường Trần Phú đoạn giao nhau với đường Nguyễn Ái Quốc thuộc Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, tổ tuần tra bảo vệ ANTT (Công an huyện Nhơn Trạch) phát hiện Võ Ngọc Xiên đang đứng cùng bạn gái có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi áo khoác của Xiên có 6 gói nylon bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng. Xiên khai nhận là ma tuý đá mua về để sử dụng. Kiểm tra chiếc xe mô tô BKS 60H1-199.50 do Xiên điều khiển, công an tiếp tục phát hiện 1 khẩu súng, 1 cây kéo và 1 cân mini.

Hiện Công huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Võ Ngọc Xiên, đồng thời giám định, điều tra làm rõ khẩu súng đối tượng này tàng trữ.